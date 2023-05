Qui Rido io Eduardo Scarpetta nipote nel cast

Eduardo Scarpetta è nipote del padre dei fratelli De Filippo e ha fatto parte anche del cast de L’Amica Geniale: il grado di parentela

Nato a Napoli il 14 aprile 1993 sotto il segno dell’Ariete, Eduardo Scarpetta junior è un celebre discendente dell’ancora più famoso omonimo commediografo di fine Ottocento. Il legame di parentela arriva direttamente dall’albero genealogico della famiglia Scarpetta-De Filippo. Il padre dell’attore di Qui Rido Io è Mario Scarpetta, nipote di Eduardo che era suo nonno dunque l’interprete de L’Amica Geniale è pronipote della penna più famosa di fine Ottocento che ha firmato le commedie più importanti del teatro napoletano. Ha nel suo DNA la recitazione fin dall’infanzia e debutta a teatro già all’età di 9 anni accanto a suo padre Mario nei panni di Peppiniello, bambino protagonista di Miseria e Nobiltà. Anche la mamma di Eduardo Scarpetta junior è un’attrice, si chiama Maria Basile, ha 63 anni ed è un volto noto del piccolo schermo. È infatti la mamma di Franco Boschi, Maria, nella soap di Raitre Un Posto al Sole, ed è anche attrice eduardiana. Accanto a una carriera a teatro di grande livello, il nipote di del commediografo debutta al cinema nel 2018 con Capri Revolution scelto personalmente dal regista Mario Martone che ritroverà in Qui Rido Io con cui Eduardo Scarpetta vince il David Di Donatello come miglior attore non protagonista nel ruolo di suo nonno Vincenzo all’epoca ventenne se ci si rifà temporalmente all’epoca del film con Toni Servillo. Contemporaneamente nasce anche la sua carriera in televisione che lo rende noto al grande pubblico, ha un ruolo di rilievo nella fortunata serie L’Amica Geniale interpretando Pasquale Peluso, amico di Lila e Lenù che intraprende poi un percorso politico nel nascente comunismo.

Eduardo Scarpetta vita privata

Lo ritroviamo poi in Carosone interpretando il tenore da giovane e di recente invece è entrato nel cast degli attori di Netflix accanto a Matilda De Angelis in La legge Lidia Poet nei panni di Jacopo Barberis ottenendo un notevole riscontro internazionale. Oggi Eduardo Scarpetta junior è impegnato nelle riprese de L’Amica Geniale 4 e si gode il successo di Qui Rido Io. Infine ha debuttato anche al cinema negli Stati Uniti nei panni di Kinky nel film Mafia Mamma in cui compare anche Monica Bellucci. Inoltre in precedenza ha fatto parte del cast de Le Fate Ignoranti la serie su Disney + firmata da Ferzan Ozpetek. Sono poche le notizie riguardo la vita privata di Eduardo Scarpetta, fino allo scorso anno era legato sentimentalmente ad Angelica Spatarella, 28 anni, napoletana e segretaria di edizione conosciuta sul set. In realtà in numerose interviste, anche di lancio di Qui Rido Io, si è sempre definito single anzi ha ironizzato anche sul suo modo di fare molto simile al suo trisavolo. Nel tempo libero, come è possibile vedere anche su Instagram, gioca a calcio nella Nazionale Attori. La commedia di Mario Martone sulla vita del commediografo, interpretata da Toni Servillo, ha fatto incetta di premi: ai David 2022 ha ottenuto due statuette come miglior costumista e miglior attore non protagonista, mentre ai Nastri d’Argento ha ottenuto quattro candidature e ha ottenuto il premio come miglior sceneggiatura e miglior regista.