Al Bano 4 volte 20 Loredana Lecciso perché non c’è: assenza fa discutere

Al Bano all’Arena di Verona con 4 volte 20 per il suo 80° compleanno: ospiti illustri, Romina Power e i figli. Assente Loredana Lecciso

Sembra strano ma allo show di Al Bano all’Arena di Verona non c’è Loreda Lecciso e il motivo dell’assenza già fa discutere. Sono infatti 80: martedì 23 maggio 2023, il cantante pugliese Carrisi, meglio noto come Al Bano, ha festeggiato questa ricorrenza nel modo più spettacolare possibile. La festa di compleanno dell’artista di Cellino San Marco è infatti un grande concerto all’interno dell’Arena di Verona. Al Bano 4 volte 20 è andato anche in onda in diretta tv stasera alle ore 21.20, su Canale 5. Un evento che ha coinvolto tanti amici e colleghi del cantante di Cellino San Marco. Tra gli ospiti Arisa, Gianni Morandi, Umberto Tozzi, i Ricchi e Poveri, Renato Zero e Iva Zanicchi, assieme a cui la voce pugliese ha duettato, riportando in scena i grandi successi della sua lunga carriera.

Chi invece non è presente sul palco dell’Arena di Verona e nemmeno nel backstage è Loredana Lecciso, la compagna 50enne di Al Bano. I due si sono conosciuti alla fine degli anni Novanta ad un evento dove la bionda show girl era conduttrice, dopo la fine del matrimonio tra il cantante e Romina Power. Nel 2001 sono andati a convivere, per poi avere due figli: Jasmine (nata nel 2001) e Albano Jr. (nato l’anno dopo), i quali invece saranno entrambi presenti al suo show 40 volte 20 assieme a tutta la famiglia Carrisi.

La relazione tra la voce di Nel Sole e Loredana Lecciso era stata molto chiacchierata in tv e sulle pagine del gossip italiano, ma finì clamorosamente per esplodere nel 2005 in diretta televisiva, quando lui si trovava in Repubblica Dominicana, concorrente de L’isola dei Famosi, e lei andò in studio in Italia per dirgli che lo lasciava e se ne andava coi figli. Il cantante di Cellino San Marco abbandonò il programma e tornò il Italia, i due si separarono burrascosamente, ma in seguito i due sono tornati assieme.

Al Bano 4 volte 20 perché c’è Romina Power

Tuttavia, Loredana Lecciso non c’è questa sera a 4 volte 20. A pesare sull’assenza della compagna di Al Bano all’Arena di Verona sono i problemi tra lei e l’ex moglie del cantante di Nel Sole, Romina Power, che ha sempre avuto un pessimo rapporto con l’attuale dolce metà di Al Bano. La cantante statunitense, secondo il sito Dagospia, avrebbe infatti posto un veto alla presenza della Lecciso, costringendo il festeggiato e star della serata a prendere una decisione tra le due donne della sua vita: Romina ci sarà, Loredana no .A smentire in parte questa motivazione è stato lo stesso Carrisi al Corriere di Bari motivando il perché dell’assenza di Loredana Lecciso all’Arena di Verona per i suoi ottant’anni con un sapete come è fatta.

Una decisione che non può non fare discutere, vista la situazione, ma che è per certi versi comprensibile. Innanzitutto, perché i rapporti tra Al Bano e Romina oggi sono piuttosto buoni: i due sono stati sposati dal 1970 al 1999, e hanno avuto quattro figli. Secondariamente, il motivo è che, in una serata che celebra la carriera del cantante pugliese Romina Power non poteva mancare, visto che alcuni dei più grandi successi di Al Bano sono stati cantati proprio assieme all’ex moglie. “È sempre un piacere cantare con lei” ha infatti dichiarato negli scorsi giorni Al Bano. Dunque secondo le parole del cantante pugliese sarebbe stata la stessa Lecciso a scegliere di non andare a 40 volte 20 proprio per la presenza dell’ex moglie del compagno sul palco. La presenza della madre di Romina Jr., Crystel e Yari Carrisi è per motivi artistici: la coppia nata sul set di Nel Sole non è stata riformata. Al Bano e Romina non sono tornati insieme, se non come cantanti.