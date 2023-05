Maria Giovanna Maglie chi era causa morte

Chi era Maria Giovanna Maglie, 70 anni: la causa della morte e quel malore in diretta televisiva che ha cambiato tutto

Morta Maria Giovanna Maglie, 70 anni, volto celebre della televisione italiana, ma soprattutto giornalista e scrittrice dalla lunga carriera. Un percorso che ha avuto inizio a Roma, dove si trasferì da giovane, dicendo addio alla sua Venezia. Erano gli anni Sessanta e iniziò a lavorare presso l’Unità, facendosi le ossa e accumulando un’enorme esperienza umana e professionale. Divenne infatti inviata in America Latina, dove si è occupata a lungo di politica internazionale. Col tempo, però, la situazione politica cambiò e Maria Giovanna Maglie disse addio all’Unità, considerando le differenze ideologiche con il Partito Comunista Italiano. Facciamo un salto nel 1989, quando venne assunta in Rai, un anno prima dello scoppio della prima guerra del Golfo, che l’ha vista impegnata in prima linea, per poi volare a New York, dov’è stata corrispondente fino al 1993. Il suo impegno televisivo non ha però posto fine alla sua passione per la scrittura. Ha collaborato con quotidiani come Il Foglio e Il Giornale, facendo ascoltare il proprio pensiero in radio, prima su Radio Radicale e poi su Radio 24. Si è poi dedicata alla scrittura, pubblicando ad esempio la ben nota biografia di Oriana Fallaci, e reinventandosi infine come personaggio televisivo. Scelta come opinionista di programmi politici, ha difeso con forza le proprie idee, vicine alla destra, fronteggiando spesso polemiche di vario genere. Il cordoglio giunge oggi tanto dalla politica quanto dalla televisione, così come dal mondo della cultura, che perde una pensatrice libera.

Maria Giovanna Maglie causa morte

Maria Giovanna Maglie è morta a 70 anni, dopo aver sofferto a lungo di problemi di salute. Si è spenta nella notte di martedì 23 maggio 2023 e a dare l’annuncio è stata Francesca Chaouqui, sua amica e collega. Ha spiegato come sia stata al suo fianco, vedendola lottare fino alla fine, descrivendola ormai in pace. Ricoverata presso il San Camillo Forlanini di Roma, dove una complicazione venosa ha avuto la meglio di lei, spezzando una vita tanto piena. Come detto, da mesi la donna soffriva di problemi di salute alquanto gravi. A dicembre 2022 era stata costretta a un ricovero forzato per due mesi in ospedale. Nel corso della maratona elettorale di Quarta Repubblica, infatti, aveva accusato un improvviso malore. Una volta ripresasi, raccontò d’aver avuto la sensazione che la luce si fosse di colpo spenta. Come se il suo sistema interno avesse improvvisamente smesso di funzionare. Al “Corriere della Sera” aveva poi spiegato d’aver subito nel tempo diverse operazioni al cuore, necessarie in seguito a un aneurisma dell’aorta. La situazione è peggiorata nel corso degli ultimi mesi, nei quali Maria Giovanna Maglie non ha più fornito aggiornamenti sul proprio stato di salute. Proprio la Chaouqui aveva provveduto a spiegare giorni fa come fosse stato necessario il ricovero, così da fronteggiare un’infezione della ferita allo sterno. Oggi sono in tantissimi a ricordarla con affetto, come Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che la definisce un’amica dalla voce forte e originale.