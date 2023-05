Maria Giovanna Maglie marito e figli: artista designer

La vita privata di Maria Giovanna Maglie: chi è il marito Carlo Spallino, artista moderno e grande amante della cucina

Il mondo del giornalismo piange la scomparsa di Maria Giovanna Maglie, venuta a mancare all’età di 70 anni dopo essere stata ricoverata all’ospedale San Camillo in seguito a una complicazione venosa, come ha raccontato la sua grande amica Francesca Chaouqui. Al fianco della storica penna dell’Unità c’era Carlo Spallino, artista siciliano e marito di Maria Giovanna Maglie. Originario di Palermo, Carlo Spallino Centonze ha vissuto in diverse zone d’Italia, da Selinunte a Vicenza e Milano, prima di stabilirsi a Roma insieme alla sua compagna e nel corso della sua vita si è dedicato a diverse attività. Nel campo artistico, il marito di Maria Giovanna Maglie ha portato avanti la sua attività come designer di gioielli e arredatore e al contempo si è anche dedicato alla cucina, una sua grande passione, grazie a cui è anche arrivato in cucina. La sua terra, la Sicilia, ha fatto da background per la passione culinaria e Carlo Spallino ha portato avanti questa passione aprendo un blog e partecipando a diversi programmi televisivi come La prova del cuoco. Tornando all’arte, prima occupazione di Spallino, l’approdo in questo mondo viene proprio dalla sua esperienza come arredatore e le sue opere sono spesso ricavate da vecchio materiale d’arredamento, cui viene data nuova vita. Carlo è rimasto vicino a Maria Giovanna fino agli ultimi istanti della sua lotta contro la malattia e la stessa giornalista tempo fa, in un’intervista al Corriere della Sera, aveva sottolineato come il suo compagno la stesse sostenendo in maniera molto importante e che, uno dei suoi desideri principali una volta uscita dall’ospedale, era quella di fare una passeggiata al centro di Roma e un aperitivo nella storica piazza di Campo dei fiori proprio insieme all’amore della sua vita.

Maria Giovanna Maglie figli

A quanto risulta, Maria Giovanna Maglie e Carlo Spallino Centonze non hanno mai avuto figli. I due sono stati molto impegnati con le loro carriere, abbiamo parlato delle tante attività dell’uomo, tra quelle artistiche e quelle culinarie, e allo stesso modo la giornalista ha portato avanti i suoi moltissimi impegni professionali. Nata a Venezia nell’agosto del 1952, Maria Giovanna Maglie ha iniziato la sua carriera trasferendosi a Roma, dove ha prima conseguito la laurea in Filosofia all’università La Sapienza e poi ha cominciato a lavorare per l’Unità, facendosi strada nel quotidiano grazie al suo lavoro come corrispondente per la politica internazionale dall’America Latina. Verso la fine degli anni Ottanta la giornalista veneziana lascia l’Unità e si stabilisce in Rai, dove continua il suo lavoro nel campo della politica internazionale, seguendo momenti importantissimi della storia recente come la prima guerra del Golfo. Con l’arrivo degli anni Duemila, Maria Giovanna Maglia diventa sempre più un volto familiare della televisione, pur mantenendo anche la sua attività giornalistica più tradizionale. Negli anni l’abbiamo vista in diverse trasmissioni, tra cui anche l’Isola dei famosi, in qualità di opinionista, L’arena e La vita in diretta. Negli ultimi tempi Maria Giovanna Maglie ha dovuto convivere con un difficile stato di salute che ha portato alla sua morte martedì 23 maggio 2023.