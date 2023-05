Alessandro Sposito oggi cosa fa sta ancora con Pamela?

Alessandro Sposito è stato uno dei protagonisti di Uomini e Donne nelle scorse settimane, ma adesso che non frequenta più il programma di Canale 5 cosa fa? E soprattutto, sta ancora con Pamela?

Molti, dopo essere passati dal salotto di Uomini e Donne, tornano poi a una più tranquilla vita da persone comune, lontani dai riflettori. Questo però non significa che il pubblico del dating show di Canale 5 se ne dimentichi o, peggio, non sia interessato a sapere che fine hanno fatto. Ad esempio oggi gli appassionati spettatori del programma pomeridiano condotto da Maria De Filippi si domandano cosa faccia oggi Alessandro Sposito, che è stato di recente uno dei pretendenti al Trono Over di Uomini e Donne.

52 anni compiuti, si è presentato a gennaio nel programma Mediaset da uomo singolo, sebbene alle spalle avesse avuto un matrimonio non andato molto bene, e conclusosi con la separazione. Fin da subito ha conquistato le simpatie del pubblico e anche di non poche concorrenti femminili dello show di Maria De Filippi, iniziando a uscire con diverse di esse, prima di concentrarsi infine su Pamela Fersini, una donna di 42 anni residente a Bologna e che lavorava in una lavanderia. Tra i due le cose sono subito andate molto bene, al punto che la coppia ha deciso di uscire dal programma e tentare di avere una relazione seria e duratura anche lontano dalle telecamere di Mediaset.

Ma cosa è successo loro dopo che hanno spesso di comparire a Uomini e Donne? Beh, le cose stanno andando piuttosto bene, da quello che ci è dato sapere. Alessandro Sposito e Pamela stanno ancora assieme: a confermarlo è il profilo Instagram ufficiale di lui, che contiene diverse immagini della vita privata dell’ex concorrente del dating show di Maria De Filippi, alcune delle quali lo vedono ancora assieme a Pamela Fersini. La più recente risale allo scorso 17 maggio, e li vede l’uno accanto all’altra in un romantico scenario costiero. “Ogni giorno è un’avventura: esploriamo nuovi orizzonti e creiamo ricordi che dureranno per sempre.” recita la didascalia del post. Nel frattempo, Alessandro Sposito è tornato al suo precedente lavoro: è manager di una catena di ristoranti tra Napoli, Milano e Palma di Maiorca.

La storia tra Alessandro Sposito e Pamela Fersini è nata negli scorsi mesi durante le puntate di Uomini e Donne. Lui era arrivato iniziando a corteggiare diverse dame di Uomini e Donne, con le quali però non aveva funzionato. Inizialmente era uscito con Paola, ma a causa delle incomprensioni tra i due la storia si era conclusa subito. In seguito, l’uomo ci aveva provato di nuovo con Gemma, ma lui aveva ritenuto di non andare avanti, a causa della differenza d’età. Alessandro Sposito è poi uscito con Cristina e con Desdemona, ma una volta conosciuta Pamela si era concentrato su di lei, e in breve la coppia aveva deciso di lasciare il programma e vivere la propria vita fuori dagli studi di Canale 5. Inizialmente, la coppia aveva dichiarato di pensare ad avere un figlio, poi ad aprile sono tornati a Uomini e Donne rivelando una piccola crisi e le difficoltà di coppia. Ma, da quello che si vede sui social, un mese dopo sono ancora uniti.