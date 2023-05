Anticipazioni Terra Amara Zuleyha tradisce Demir lui la spara: muore?

Anticipazioni Terra Amara Zuleyha tradisce Demir. Dalla Turchia cosa succederà nelle prossime puntate della popolare soap opera turca di Canale 5.

Arriva finalmente il momento della verità in Terra amara grazie alle anticipazioni delle puntate dalla Turchia della soap. Dopo una lunga attesa, i protagonisti Zuleyha e Yilmaz potrebbero sul finale riuscire a ricongiungersi e coronare il loro amore dopo tante vicissitudini e problemi. Ma tra di loro ci sono i rispettivi coniugi. In particolare Demir, il marito di Zuleyha, da sempre timoroso che tra i due personaggi principali della soap opera turca ci sia ancora un sentimento.

Nelle prossime puntate di Terra Amara i nuovi eventi spingeranno Yilmaz e Demir a sotterrare l’ascia di guerra e venire a patti l’uno con l’altro, per evitare guai peggiori. Ma questa nuova insolita alleanza non si estenderà alle rispettive consorti. Se infatti Zuleyha sarebbe ben disposta a riappacificarsi con Mujgan, la dottoressa non ne vuole proprio sapere, e anzi continua a essere convinta che suo marito abbia ancora una relazione con la donna di Demir. E così, nell’episodio che andrà in onda in Italia venerdì 26 maggio, Mujgan farà una scenata di gelosia davanti a Yilmaz, e prenderà l’importante decisione di far avere a Demir un filmato che gli potrà rivelare la verità. L’uomo, trovatosi con Hunkar per provare il nuovo proiettore acquistato dalla Germania e vedersi una partita di calcio, si troverà invece davanti a veritá indicibile. Stando alle antipazioni di Terra amata il filmato nelle mani della dottoressa mostra al proprietario terriero immagini con atteggiamenti intimi tra sua moglie Zuleyha e il suo rivale Yilmaz.

In preda alla furia, Demir prende allora la sua pistola e trascina la moglie in macchina nel bosco, portandola via. Mujgan, che ha assistito alla scena, inizia ora a provare in ritardo dei sensi di colpa: la sua gelosia potrebbe aver condotto a una preoccupante piega degli eventi. Zuleyha cerca disperatamente di convincere Demir che tra lei e Yilmaz non è successo nulla, ma senza grande successo. Poco dopo si odono degli spari e Demir ritorna solo, con le mani insanguinate: cosa sarà successo? Secondo le anticipazioni su Terra Amara che arrivano dalla Turchia Demir spara a Zuleyha ma per errore, la moglie rimane ferita ma non muore.

Anticipazioni Terra Amara prossime puntate maggio

Nel frattempo, stando agli Spoiler sulla soap turca trasmessa su Canale 5 proseguono le indagini sulla morte di Ercument, con Hunkar che convince Demir ad incontrare Yilmaz e Fekeli per studiare assieme un piano, che finirà per coinvolgere Emel, la sorella del defunto, a cui dovranno chiedere aiuto. Sabahattin, per evitare che la verità venga a galla, chiede a Julide di archiviare il caso, ma questa non tollera le ingerenze di Sabahattin. Alla fine, Emel convocherà una conferenza stampa per dichiarare che il fratello è stato ucciso dalla criminalità organizzata per una questione di debiti. Ma i guai non sono ovviamente finiti, in Terra Amara: dalle anticipazioni delle prossime puntate, la verità sulla situazione tra Zuleyha e Yilmaz finirà per venire finalmente a galla, e molti altri problemi dovranno presto essere affrontati. Inoltre si scoprirá che quello che sembrava un inequivocabile tradimento da parte della protagonista della soap turca con il suo grande amore Ylmaz era solo un errore di interpretazione. Quegli incontri nascondevano altro.