Anticipazioni Un Posto al Sole Lara viene scoperta? L’incredibile finale

Anticipazioni Un Posto al Sole Lara viene scoperta con l’arrivo di Ida a Napoli, vera madre del piccolo Tommy, ma non sarà semplice incastrarla

Stando alle anticipazioni di Un Posto al Sole le cose non vanno affatto bene per Lara Martinelli, il pubblico spera che viene scoperta. Il piano della perfida rivale di Maria Giordano sta iniziando a essere messo sempre più in crisi dagli eventi, lasciandola senza più appigli. Così era terminata, la settimana scorsa, una delle vicende principali attorno a cui si sta sviluppando la trama attuale di Upas, l’inossidabile e amatissima soap opera serale di Rai 3. C’è ovviamente molto interesse per capire cosa ne sarà dell’inganno di Lara che con l’arrivo di Ida a Napoli dalla Polonia, madre biologica del piccolo Tommaso, avrà un epilogo o in un senso, con la Martinelli smascherata, o nell’altro con l’addio per sempre all’unica donna che conosce il suo segreto.

L’imprenditrice è sempre più legata a Roberto Ferri, a cui ha fatto credere che Tommy junior sia realmente figlio suo. Ma Ida sembra ora intenzionata a prendere una decisione che potrebbe sconvolgere tutte le aspettative e le previsioni del personaggio interpretato da Chiara Conti. Stando alle anticipazioni di Un Posto al Sole ci sarà un piccolo colpo di scena. Lara sarà costretta ad agire il prima possibile per fermare Ida, e nel corso delle puntate di questa settimana arriverà a essere convinta di avere finalmente risolto la situazione a suo vantaggio.

Gli spoiler su Upas non si fermano però all’apparenza: mentre la donna prosegue il suo progetto di riavvicinamento a Ferri, l’arrivo di Ida a Napoli sconvolgerà nuovamente il suo finto equilibrio e questa volta il rischio su Lara che viene scoperta è più serio che mai. Nel corso delle prossime puntate , dunque, il piano della Martinelli rischierà seriamente di complicarsi, con l’arrivo a Palazzo Palladini della vera madre di Tommy, Marina inizierà a chiedersi chi sia questa misteriosa donna dalla Polonia e la possibilità che la verità sul piccolo Tommaso venga finalmente a galla si avvicina. Per questo, la bionda pretendente al cuore di Roberto Ferri dovrà fare tutto ciò che è in suo potere per mantenere il suo segreto, e rimandare Ida a casa sua il prima possibile.

Anticipazioni Un Posto al Sole Lara e Ferri

Stando alle anticipazioni di Un Posto al Sole continuano dunque gli intrighi a Palazzo Palladini in particolare a causa del triangolo composto da Marina, Roberto Ferri e Lara, la perfida donna che pare davvero pronta a tutto pur di riprendersi il ricco e potente proprietario dei Cantieri Navali omonimi. Il suo piano che come è noto ruota tutto attorno al neonato Tommaso sta avendo buon fine. Stando agli Spoiler di Upas su Lara e Ferri, i due continueranno ad essere amanti alle spalle di Marina Giordano.

Dopo un breve viaggio a New York tornerá finalmente a Palazzo Palladini più agguerrita che mai per fare fuori la Martinelli. Ferri sembra infatti ancora innamorato della moglie ma più che altro ammaliato da una nuova vita con il piccolo Tommaso che non è in verità figlio né del ricco Roberto né della stessa Lara, che lo ha invece sotratto a Ida. Il personaggi di Nina Soldano sa il fatto suo, e non si lascerà più ingannare da Lara, iniziando così una propria indagine sul conto della donna, per scoprire cosa sta nascondendo.