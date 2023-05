Casa a prima vista come partecipare

Come partecipare a Casa a prima vista: come funziona il programma su Real Time ambientato a Milano e Roma

Casa a prima vista è un programma di Real Time dedicato al mondo immobiliare. Una sfida che vede come protagonisti tre agenti immobiliari, chiamati a soddisfare in ogni modo possibile le richieste dei propri clienti, che sono alla ricerca dell’appartamento dei propri sogni. Alla base c’è un format francese, Chasseur D’Appart. Un totale di 40 puntate, dalla durata di 60 minuti l’una, ambientate a Milano e Roma, con le rispettive province, coinvolgendo tre agenti immobiliari nell’area lombarda e altrettanti in quella capitolina, in sfida tra loro. Considerando il numero di episodi, è chiaro come si abbia bisogno di un gran quantitativo di potenziali clienti, disposti a porsi dinanzi alle telecamere. Ogni episodio racconta una singola storia, il che porta a un bisogno di 40 clienti per stagione. La risposta alla domanda su come partecipare a Casa a prima vista è molto semplice: basta scrivere. Occorre infatti collegarsi al sito ufficiale di Blu Yazmine, che produce il programma, recandosi nella sezione casting. Qui è disponibile il modulo per prendere parte al programma di proprio interesse. Dopo aver accettato la regolamentazione sul trattamento dei dati, si potrà proseguire con la compilazione di due pagine digitali. Si richiedono informazioni di base standard, da nome e cognome a indirizzo mail, per poi passare al caricamento di una foto o di un video personali. Si dovrà spiegare il tipo di casa che si ricerca e da quanto tempo la “caccia” va avanti. Il gioco è fatto e non resta che attendere d’essere contattati.

Casa a Prima vista come funziona

Il format di Casa a prima vista vede tre agenti immobiliari sfidarsi nel trovare l’appartamento ideale ai propri clienti, che generalmente sono molto esigenti. L’ideale è l’immobile perfetto per le proprie esigenze, con gli esperti a fare i conti con i nuclei famigliari più disparati. Si parte con il cliente che spiega le caratteristiche desiderate, dando poi spazio agli agenti immobiliari, che analizzano le varie opzioni e fanno partire la caccia. Dopo le visite di rito, i potenziali acquirenti dovranno decretare il vincitore, indicando la proposta migliore delle tre. Abbiamo precisato come la gara abbia luogo a Milano e a Roma. In Lombardia ci sono Mariana D’Amico, Ida Di Filippo e Gianluca Torre l’uno contro l’altro. Mariana è molto attiva sui social e ama condividere tutti gli aspetti del suo lavoro con i follower. Ida è quella ironica del trio. Una venditrice molto abile, che punta molto sul rapporto umano con il cliente. Gianluca, infine, è senza dubbio il più espansivo dei tre, sapendo sfruttare al meglio le sue doti da PR, frutto dell’esperienza accumulata nel mondo pubblicitario. A Roma troviamo invece Nadia Mayer, Blasco Pulieri e Corrado Sassu. La prima ha trascorso la vita in passerella ma ha saputo reinventarsi e oggi è una delle migliori nel business. Blasco è un abile venditore, noto per la sua grande empatia con i clienti. Corrado, infine, si è innamorato di questa professione da giovanissimo ed è senza dubbio il più determinato dei tre, pronto a tutto per portare a termine un compito.