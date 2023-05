Tina Turner causa morte quale malattia: giallo cure omeopatiche

La causa della morte di Tina Turner scomparsa oggi all’età di 83 anni: il racconto della malattia della regina del Rock ‘n’ roll

Tina Turner è morta oggi 24 maggio all’età di 83 anni a causa di una malattia. L’iconica cantante si è spenta nella sua casa in Svizzera a Kusnacht, vicino Zurigo. Da anni stava affrontando un lungo male che l’aveva costretta al ritiro dalle scene. Nata il 26 novembre 1939 a Brownsville, nel Tennessee, Tina Turner era salita alla ribalta come parte del duo Ike e Tina Turner negli anni ’70 prima di lanciare una carriera da solista che è tra le più riuscite di qualsiasi altra artista donna nella storia. Soprannominata la Regina del Rock ‘N’ Roll, lascia tre figli e il marito Erwin Bach, sposato in seconde nozze nel 2013 dopo anni di amicizia. In precedenza era stata sposata con Ike Turner, morto nel 2007. Solo un anno fa, nel dicembre dello scorso anno, il figlio maggiore di Tina Turner, Ronnie, era morto all’età di 62 anni per complicazioni causate da un cancro al colon. Un evento tragico che aveva ulteriormente peggiorato le sue condizioni che per motivi di privacy erano state tenute nascoste. Tina Turner sarà ricordata come la regina del rock ‘n’ roll. L’artista era nata in una famiglia di mezzadri nel Tennessee rurale e ha iniziato a cantare da adolescente. Dopo essersi trasferita a St. Louis , nel Missouri, si è immersa nella scena rhythm and blues locale. L’incontro con Ike Turner a un’esibizione della sua band, i Kings of Rhythm, nel 1956, è stata decisiva per la sua carriera. Il duo, rinomato per le sue esibizioni dal vivo, ha ottenuto la popolarità nel 1960 quando “A Fool in Love” ha conquistato le classifiche.

Tina Turner che malattia aveva

Le cause della morte di Tina Turner sono state diffuse dall’addetto stampa della cantante di Simply The Best. La malattia che aveva l’artista negli ultimi anni è stato un cancro intestinale, al colon. Prima poco dopo il suo matrimonio con Erwin Bach ha avuto un ictus. Nel 2016 è arrivata la prima diagnosi e secondo Wikipedia si è affidata a cure omeopatiche per la pressione alta con scarsi risultati. È stato nel 2017 che la voce di Simply The Best ha subito un trapianto di rene donatole da suo marito Erwin Bach. Le terapie necessarie per la guarigione le avevano portato giovamento e nel 2018 ha pubblicato la sua seconda autobiografia dove Tina Turner ha rivelato per la prima volta di essere stata colpita da un ictus che l’ha costretto a imparare di nuovo a camminare. Dopo aver risieduto in Svizzera per molti anni, la cantante di What’s Love Got To Do It è diventata cittadina svizzera nel 2013 e poco dopo ha presentato i documenti per rinunciare alla cittadinanza statunitense. Oltre ai tanti successi come cantante, l’artista ha scritto due autobiografie, l’ultima nel 2018 in My Love Story, e il libro Happiness Becomes You per migliorare la propria vita realizzato nel 2020. Insieme ad Ike è stata inserita come coppia nella Rock and Roll Hall of Fame nel 1991, 20 anni dopo è arrivato lo stesso riconoscimento come solista. Oltre a ricevere un Kennedy Center Honor nel 2005, Tina Turner ha ricevuto un Grammy Award alla carriera nel 2018 e un musical ispirato alla sua vita e alle sue canzoni ha debutto a Broadway. L’ultimo album dal vivo della cantante è Tina Live pubblicato nel 2009.