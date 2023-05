Tina Turner figli chi sono: da Ronnie al lutto

Tina Turner ha avuto quattro figli: due adottati, uno nato dalla relazione con Raymond Hill e uno dal matrimonio con Ike Turner

Tina Turner era nota per il canto, la scrittura di canzoni, la danza e la recitazione, ma era anche mamma di quattro figli: Ike Turner Jr. , Michael Turner, Ronnie Turner e Craig Turner. La cantante di “We Don’t Need Another Hero” è diventata mamma per la prima volta a soli 18 anni. Tina e Raymond Hill, un sassofonista che suonava nella band Kings of Rhythm, hanno dato il benvenuto al loro primogenito, Craig, nel 1958. La nuova mamma e il nuovo papà erano entusiasti di vivere quest’esperienza di vita, ma la loro relazione non durò a lungo e si separarono poco dopo. Nel 1960 Tina Turner iniziò a frequentare Ike Turner, che era il frontman dei Kings of Rhythm, e la famiglia si allargò quando, nello stesso anno, diedero il benvenuto al figlio Ronnie. Due anni dopo la coppia convolò a nozze e la cantante adottò i suoi due figli, Ike Jr. e Michael, nati dalla relazione tra l’uomo e l’ex moglie Lorraine Taylor. La vita di Tina Turner è stata segnata dalla tragedia che l’ha colpita nel luglio 2018 quando il figlio maggiore Craig è morto suicida. Nato il 29 agosto 1958 Craig ha lavorato come agente immobiliare ed era un dipendente della Rodeo Realty di Beverly Hills, in California. Le causa della morte è stata una ferita d’arma da fuoco autoinflitta e un anno dopo dalla sua scomparsa Tina Turner parlò della devastante perdita spiegando che probabilmente suo figlio Craig si sentisse solo.

Tina Turner gli altri tre figli

L’unico figlio biologico di Tina Turner e Ike è Ronnie nato 27 ottobre 1960. Fin da subito si è dedicato alla recitazione e ha lavorato anche accanto alla mamma nel film What’s Love Got To Do With It. Inoltre anche grazie ai genitori era diventato un ottimo musicista e aveva partecipato ad alcuni di tour di Tina Turner come bassista del suo gruppo. Nel dicembre 2022, a 62 anni, Ronnie Turner è morto a causa di una crisi respiratoria dovuta alle già precarie condizioni di salute. Infatti all’uomo era stato diagnosticato da tempo un cancro e stava lottando con tutte le sue forze anche grazie al sostegno della moglie Afida, collega musicista con cui era convolato a nozze nel 2007. Ronnie Turner aveva due sorelle: Twanna e Mia, figlie nate da altre due relazioni di Ike primo marito di Tina Turner. Gli altri due figli della cantante sono Ike jr e Michael, adottati dopo il matrimonio con Ike. Nato nel 1958 dai genitori Ike e Lorraine, Ike jr è un musicista e nel 2017 ha debuttato con la sua band “The Love Thang” insieme all’artista Sweet Randi Love pubblicando il singolo “Freaky!”. La cantante di Simply The Best è stata fondamentale per la sua crescita ed è sempre stata presente anche dopo il divorzio da suo padre. Come Ike Jr, Michael è stato adottato da Tina Turner dopo che lei ha sposato suo padre. Michael è nato nel 1959 e si è sempre tenuto lontano dai riflettori, infatti non si hanno notizie sul suo conto, sia per quanto riguarda il lavoro che la vita privata. Anche lui, così come Ike jr, è sempre stato legato alla cantante con cui è cresciuto.