Il secondo marito di Tina Turner si chiama Erwin Bach: la storia d’amore dell’uomo che ha cambiato la vita della cantante di Simply The Best

Erwin Bach è il marito, il secondo, di Tina Turner morta a 83 anni a causa di una malattia. L’uomo che ha vissuto accanto alla voce di Simply The Best per oltre 40 anni prima come suo migliore amico e poi come compagno della sua vita è un produttore musicale e attore di origini tedesche. Nato il 24 gennaio 1956 ha 67 anni di età e nel 2013 ha sposato Tina Turner. Il secondo marito della cantante ha conosciuto la sua futura moglie nel 1985 quando era divorziata da sette anni dal suo primo marito Ike Turner. È stato subito amore a prima vista con Erwin Bach che ha chiesto per ben due volte a Tina Turner di sposarsi. Il matrimonio è avvenuto nel 2013 a Zurigo in Svizzera dove la coppia viveva da anni. Solo dopo ben otto anni, nel 2022, hanno realizzato il loro sogno e cioè quello di acquistare una splendida casa dal valore di ben 76 milioni di dollari a Kusnacht, paesino vicino Zurigo. La dimora si affaccia sul lago e la notizia dell’acquisto aveva fatto il giro del mondo ponendo nuovamente i riflettori su una delle coppie più apprezzate dello star system.

Tina Turner e Erwin Bach avevano da tempo preso questa decisione a causa del protrarsi della pandemia e per la consapevolezza di poter viaggiare meno anche a causa della malattia della cantante. Tina Turner e Erwin Bach si sono incontrati per la prima volta a una festa dell’etichetta discografica EMI nel 1985. Secondo la stessa Turner in realtà il vero colpo di fulmine era arrivato già in aeroporto quando dopo essere atterrata, era stato proprio il suo futuro marito ad andare a prendere lei in qualità di manager della casa discografica. La differenza di età non è mai stata un problema per entrambi che hanno sempre vissuto con grande felicità la relazione. La prova d’amore più emblematica della coppia è avvenuta però il 7 aprile 2017 quando Erwin Bach ha donato il suo rene a Tina Turner per evitarle la dialisi dopo aver avuto la diagnosi di un cancro intestinale. Le condizioni di salute si erano aggravate e l’unica possibilità per salvarle la vita venne colta al volo dal marito.

Tina Turner Erwin Bach matrimonio

Ancora oggi tutti ricordano lo sfarzoso matrimonio della coppia avvenuto il 4 luglio 2013 sulle rive del lago di Zurigo. In particolare attirò l’attenzione dei paparazzi la grande festa data pochi giorni dopo le nozze con 120 ospiti presente tra cui celebrità come Giorgio Armani, Oprah Winfrey, Eros Ramazzotti, David Bowie e Sade. Tina Turner indossava un abito disegnato dallo stilista italiano e ha chiesto agli invitati di vestirsi di bianco per il matrimonio. Due settimane dopo, il matrimonio è stato rafforzato con una cerimonia buddista. Nella sua autobiografia Tina Turner ha ricordato che in realtà suo marito le aveva già fatto una proposta di matrimonio e che quando Erwin Bach ha compiuto 50 anni, lo stesso uomo la sorpresa inginocchiandosi e chiedendole la mano. In quell’occasione la cantante accettò di sposarsi anche perché aveva paura di poter perdere l’amore della sua vita.