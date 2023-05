Perché Lucia Annunziata si è dimessa dalla Rai

Lucia Annunziata lascia la Rai. L’esperta giornalista campana, conduttrice di Mezz’ora in più, ha annunciato oggi a sorpresa le sue dimissioni, spiegandone i motivi.

Addio alla Rai dopo quasi 30 anni: con una mail inviata all’amministrazione delegato Roberto Sergio, la giornalista Lucia Annunziata ha annunciato le sue dimissioni dalle televisione pubblica italiana. È avvenuto nel pomeriggio di oggi, giovedì 25 maggio 2023, come riportato da diverse agenzie di stampa. Il volto di In mezz’ora ha spiegato anche abbastanza chiaramente le motivazioni del suo addio alla Rai, di cui è stata per anni uno dei volti di riferimento, nonché pure presidente all’inizio degli anni Duemila.

Lucia Annunziata si è dimessa dalla Rai perché la sua decisione è maturata a causa “dell’operato dell’attuale governo”, di cui non condivide nulla, “né sui contenuti, né sui metodi”. La giornalista ha spiegato che, in particolare, non ha apprezzato l’intervento del governo Meloni e le nomine della nuova direzione del consiglio di amministrazione della tv pubblica italiana. All’inizio di questo mese, infatti, l’amministratore delegato Carlo Fuortes aveva deciso di dimettersi, avendo capito che il governo intendeva rimuoverlo, per sostituirlo con Roberto Sergio. Negli scorsi giorni, poi, erano state annunciate le nomine dei nuovi direttori di telegiornale e dei “direttori di genere”, cioè coloroche si occupano della gestione dei palinsesti.

Probabilmente, l’evento scatenante delle dimissioni di Lucia Annunziata è stata la scelta del governo di sostituire Antonio Di Bella, direttore della sezione “Approfondimento” andato in pensione, con il giornalista e politico Paolo Corsini. Da questo ruolo dipende anche il programma Mezz’ora in più, nato nel 2017 dal precedente In ½ h, creato e condotto fin dal 2005 proprio da Annunziata. “Riconoscere questa distanza è da parte mia un atto di serietà nei confronti dell’azienda che vi apprestate a governare. – ha scritto nella sa mail di dimissioni la giornalista – Non ci sono le condizioni per una collaborazione dunque”. La giornalista ha aggiunto che attenderà che l’azienda le comunichi le modalità con cui concludere la stagione di Mezz’ora in più.

Lucia Annunziata carriera

Lucia Annunziata ha 72 anni, essendo nata a Sarno (vicino Salerno) l’8 agosto 1950. Laureatasi in filosofia a Salerno con una tesi sui contributi statali per il Sud e il movimento operaio, ha succesivamente iniziato a lavorare come insegnante nelle scuole medie nei primi anni Settanta, e nel 1976 è diventata giornalista professionista. La sua carriera l’ha quindi portata a essere corrispondente dagli Stati Uniti prima per il Manifesto e poi per la Repubblica, mentre negli anni Ottanta si è specializzata soprattutto sull’America Latina e, in seguito, sul Mediorente. Nel 1993, Lucia Annunziata si è trasferita a lavorare al Corriere della Sera, di nuovo come corrispondente dagli Stati Uniti.

Nel 1995 è iniziata la sua carriera televisiva, approdando a Rai 3, con il programma Linea Tre. Successivamente è stata direttrice del Tg3 dal 1996 al 1998, e nel 2000 ha fondato l’agenzia di stampa APBIscom, e poi poi diventare, nel 2003, presidente della Rai, ruolo mantenuto fino alle dimissioni del 2004. Ha dunque lavorato come editorialista per la Stampa, come conduttrice del programma In ½ h su Rai 3 e come direttrice di Aspenia, la rivista dell’Aspen Institute Italia. Nel 2011 ha poi condotto la trasmissione Potere, sempre su Rai 3. Dal settembre 2012 al gennaio 2020, Lucia Annunziata ha poi diretto il sito Huffington Post Italia, che ha lasciato a causa dell’acquisto del Gruppo GEDI, proprietario della testata, da parte di Exor.