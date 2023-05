Anticipazioni Beautiful Sheila quando si scopre segreto scappa il morto. Scopriamo cosa succederà nelle prossime puntate della celeberrima soap opera.

Le cose si complicano per Sheila, nelle nuove puntate di Beautiful, e gli eventi dei prossimi giorni conduranno a una piega drammatica di tutta la vicenda. La donna, interpretata da Kimberlin Brown, nasconde infatti un indicibile segreto: è stata infatti lei a fare ubriacare Brooke, causando la separazione di lei da Ridge. La notte di Capodanno, Sheila ha scambiato le etichette degli spumanti, spingendo con l’inganno Brooke a bere e a ubriacarsi. Nessuno è a conoscenza di questo fatto, a parte Thomas, che però preferisce evitare di rendere pubblico quanto accaduto, temendo una reazione fuori misura dell’instabile Sheila. Ma nel corso del prossimi episodi, questa situazione finirà per sfuggire imprevedibilmente di mano.

Come abbiamo visto nei precedenti episodi di questa settimana, Ridge ha confessato ai suoi figli che non smettere mai di amare Brooke, nonostante tutto ciò che è successo tra loro a Capodanno. La donna è devastata, e l’atteggiamento di Ridge finisce per rafforzare i dubbi di Thomas: forse non è più giusto mantenere il segreto di Sheila. Il fratello di Steffy vorrebbe allora rivelare tutta la verità a Ridge, ma Sheila lo forza a non farne parola con nessuno: i due si sono incontrati per parlare di questo fatto in un vicolo dietro il ristorante “Il Giardino”, ma Steffy si è accorta di loro e li ha visti confabulare assieme. La nuora di Sheila non riesce però a sentire il contenuto del discorso, anche se già che quel poco che ha visto è sufficiente per rinforzare la sua curiosità a riguardo, e a spingerla a scoprire cosa stanno tramando i due. Steffy si confida dunque con suo marito Finn, che è anche il figlio di Sheila. Nel frattempo Brooke, travolta dai rimpianti per quanto successo, si confida con Hope, e quando alla fine sopraggiunge Ridge gli chiede di tornare a casa assieme a lei. Ma quello che potrebbe anticipare un lieto fine di questa triste vicenda finisce infine per precipitare nei prossimi episodi di Beautiful.

Anticipazioni Beautiful Sheila e Thomas

Nella puntata di venerdì 26 maggio 2023, Steffy inizierà a essere sempre più convinta che Thomas nasconde qualcosa, anche se per Finn lo strano comportamento di Thomas è dovuto solamente al desiderio di rivedere Taylor e Ridge di nuovo insieme. Lui riesce a tenere segreto quello che ha fatto Sheila, ma la situazione è sempre più complicata e difficile da sostenere, mentre nel frattempo Ridge e Brooke si stanno riavvicinando, superando la loro crisi. Ma nel corso della prossima settimana, una nuova svolta narrativa coinvolgerà i protagonisti della soap opera di Canale 5.

Steffy infatti origlierà un’altra conversazione tra Sheila e Thomas, e stavolta i suoi dubbi avranno un chiarimento: scoperto il segreto di Sheila, deciderà di rivelare tutto a suo marito e Finn e risolvere la questione in prima persona. Così, Steffy e Sheila si incontreranno faccia a faccia nel vicolo del ristorante, e avranno un duro scontro, arrivando anche alle minacce: Sheila spingerà Steffy contro un cassonetto, avvertentendola che gliela farà pagare, se non manterrà il segreto come ha fatto Thomas. Proprio in quel momento arriverà sul posto anche Finn, trovando la madre che tiene sotto tiro sua moglie con una pistola. Gli eventi precipiteranno: nel tentativo di sparare a Steffy, Sheila colpirà invece Finn. A quel punto, impedirà alla ragazza di chiamare i soccorsi, per poi sparare anche a lei, per poi abbandonarli e rintanarsi in albergo, a piangere per aver sparato a suo figlio. Sarà fortunatamente Deacon a trovare i due ragazzi agonizzanti, chiamando i soccorsi.