Beppe Convertini moglie o compagno: le parole dell’attore

Beppe Convertini moglie: scopriamo qualcosa di più sulla vita privata e sentimentale del noto attore e conduttore televisivo e radiofonico italiano.

Oggi il suo nome sta circolando molto a causa di un’operazione chirurgica dovuta a un brutto incidente subito in giornata, ma Beppe Convertini è un attore e conduttore televisivo e radiofonico abbastanza noto nel panorama italiano. Nato a Martina franca, vicino Taranto, il 20 luglio 1971, oggi ha dunque 51 anni, ed è conosciuto soprattutto per le sue apparizioni in tv, specialmente nella soap opera di Canale 5 Vivere, in cui è stato impegnato dal 2000 al 2002 nei panni di Giulio Stocchi. Beppe Convertini è noto anche presso il pubblico italiano per i numerosi programmi condotti in tv, come Estate sul 2 (2004), La vita in diretta Estate (2017), Telethon, Linea Verde, Evoluzione Terra e, quest’anno su Rai 3, La cucina degli altri.

In questi anni, Beppe Convertini ha conquistato il pubblico televisivo italiano grazie ai suoi vari ruoli, e molte persone sono interessate a conoscere alcuni dettagli sulla sua vita privata, in particolare dal punto di vista sentimentale. Bisogna subito dire che Beppe Convertini non ha moglie e non è mai stato sposato, anche in passato gli sono stati spesso affibiati diversi flirt e relazioni con donne del mondo dello spettacolo. Ad esempio, tra il 2000 e il 2003 è stato legato all’attrice Sara Ricci, di tre anni più vecchia di lui e conosciuta sul set di Vivere. Nel 2003, poco prima che la loro relazione finisse, erano apparsi entrambi senza veli sulla copertina del mensile Maxim.

Negli anni successivi, il nome di Beppe Convertini è apparso spesso sulle pagine del gossip e della cronaca rosa italiana, grazie a una serie di presunte relazioni che non sono però mai state confermate. Le più celebri sono state quelle con la sorella della showgirl Flavia Vento, o con l’ex concorrente del programma La Pupa e il Secchione Rosy Dilettuso. La verità però sembra essere un’altra, almeno secondo alcune dichiarazioni di alcuni anni fa, secondo cui il conduttore tv avrebbe avuto invece un compagno.

Beppe Convertini compagno

Nel 2019, infatti, hanno fatto un certo scalpore le dichiarazioni rilasciate da un uomo di nome Giovanni Cavaretta, di professione cantante lirico, secondo cui sarebbe stato a lungo il compagno di Beppe Convertini. “Sono l’ex da qualche giorno di Beppe” ha dichiarato Cavaretta al sito Gay.it, criticando la scelta di diffondere le notizie di un flirt di Convertini con altre donne. Secondo il cantante, la relazione tra lui e il conduttore televisivo pugliese sarebbe durata in tutto cinque anni. Interpellato da Diva & Donna, Beppe Convertini si era limitato a rispondere: “Di questo non voglio parlare. Posso solo dirti che l’amore non distingue, non discrimina, insegue le sue leggi”.

Pochi giorni dopo, il giornalista Alberto Dandolo aveva diffuso la notizia secondo cui Beppe Convertini avesse una “consolidata storia d’amore con una persona più giovane di lui che da svariati anni sta facendo fuochi e fiamme per sfondare nel mondo dello spettacolo”. La coppia conviverebbe, o per lo meno convive all’epoca secondo Dandolo, “in una romantica mansardina a pochi passi da Piazza Vittorio” a Roma. Nessuna di queste due indiscrezioni è mai stata confermata dal diretto interessato.