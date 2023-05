Mare fuori 4 anticipazioni Rosa e Carmine dalle riprese: ufficiale

Mare fuori 4 anticipazioni: cosa succederà a Rosa e Carmine? Ecco le rivelazioni che arrivano dalle riprese dalla quarta stagione della fortunata serie Rai.

Sono iniziate le riprese di Mare Fuori 4, la quarta stagione della serie prodotta da Rai Fiction a partire dal 2020 e ideata da Cristiana Farina, che ha riscosso un grande successo di pubblico e di critica. Secondo le prime informazioni diffuse online, i nuovi episodi dei ragazzi dell’IPM di Napoli dovranno arrivare sui nostri schermi nel corso del 2024, anche se non si hanno ancora delle date precise: le riprese sono iniziate proprio in questi giorni, e si protrarranno fino a settembre. La produzione di Mare Fuori 4 è inoltre iniziata in ritardo, come ha spiegato Antonio Di Matteo (Lino) perché è stato necessario ricostruire alcune parti della struttura, dopo che la produzione aveva richiesto ulteriori spazi per girare nuove scene.

Alla regia è stato confermato Ivan Silvestrini, e stanno già arrivando sui social le prime immagini dei protagonisti su set. Come ad esempio Maria Esposito (Rosa Ricci), che ha postato un’immagine di se stessa mentre legge il copione, sotto lo sguardo divertito di Carmine Recano (il Comandante). Tanti spettatore e fan della serie Rai Fiction, che a luglio vedrà arrivare su Netflix la terza stagione, si domandano però di cosa parlerà Mare Fuori 4, e soprattutto che ne sarà di due dei personaggi più amati, cioè Rosa e Carmine. Come detto, Maria Esposito, che interpreta Rosa, è già al lavoro sul set, così come Massimiliano Caiazzo, l’attore che dà il volto a Carmine Di Salvo, per cui entrambi i personaggi sono confermati. Anzi, le prime anticipazioni rivelano che proprio la storia d’amore tra Rosa e Carmine sarà uno dei fili narrativi principali di Mare Fuori 4, assieme alla vendetta di Edoardo Conte (interpretato da Matteo Paolillo). A conferma che Rosa e Carmine sono salvi è arrivato anche uno spoiler di Mare Fuori 4 da TikTok dove una fan ha ripreso i due attori durante le riprese. Non si tratta di un flash back come alcuni hanno ipotizzato perché i momenti vissuti insieme dai ragazzi sono troppo pochi, anche se qualcuno punta a depistare mettendo tra le ipotesi quella che possa essere la scena di un sogno. Nel frattempo il regista di Mare Fuori 4 ha rivelato che ci saranno finti spoiler per sparigliare le carte ma non sembra questo il caso con Rosa e Carmine protagonisti.

Mare fuori 4 cast

Mare Fuori 4 presenterà diverse novità a livello di cast, con alcune new entry ma anche degli importanti addi. Oltre a Massimiliano Caiazzo e Maria Esposito, gli interpreti di Carmine e Rosa, nella nuova stagione ritroveremo il già citato Carmine Recano, che recita la parte del Comandante, Artem Tkachuk (Pino), Giovanna Sannino (Carmela) e Ludovica Coscione (Teresa). C’è chi ipotizza anche un ritorno di Giacomo Giorgio (Ciro Ricci), morto nella prima stagione ma tornato successivamente in alcuni flashback: c’è chi pensa che, a gran sorpresa, potrebbe essere presente in Mare Fuori 4 in carne e ossa. Tra le new entry, per il momento, figura un solo nome: Lucrezia Guidone, che vestirà i panni di Sofia Durante, la nuova direttrice del carcere minorile.

Abbandonano la serie alla quarta stagione, invece, Nicolas Maupas (Filippo Ferrari, detto o’ Chiattillo) e Valentina Romani (Naditza): i loro personaggi sono infatti stati trasferiti al carcere Beccaria di Milano per scontare gli ultimi anni di detenzione. Saluta anche Carolina Crescentini, che recitava il ruolo di Paola Vinci: dopo il suicidio di Viola (Serena De Ferrari), si è spostata ad Ancona. In Mare Fuori 4 non ritroveremo neppure Serena De Codato (Gemma), Nicolò Galasso (Gateano o’ Pirucchio) e Anna Ammirati (Liz).