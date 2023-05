Truffa d’amore protagonista Richard oggi che fine ha fatto altre vittime

Truffa d’amore è il nome di un documentario dedicato alla controversa figura di Richard Scott Smith, celebre truffatore specializzato in ‘truffe sentimentali’.

Cosa fa oggi Richard Scott Smith, il protagonista di Truffa d’amore documentario di Real Time tratto da una storia di real crime piuttosto curiosa. Prodotto negli Stati Uniti tra il 2017 e il 2020 per l’emittente Showtime con il titolo di Love Fraud, rappresenta una vera e propria indagine finanziata dalle stesse registe, Heidi Ewing e Rachel Grady, per trovare il truffatore Richard Scott Smith. Nativo di Lenexa, Kansas, quest’uomo è stato accusato da diverse donne di averle truffate seducendole e in alcuni casi convincendole anche a sposarlo, sottraendo loro diverso denaro. Si stima che Richard Scott Smith si sia sposato almeno dieci volte e con più di una donna per volta, sfruttando varie identità fittizie. Le due registe del documentario Truffa d’amore hanno assunto dei detective privati per seguirne le tracce, e ascoltando anche le testimonianze delle vittime sono riusciti a ricostruire i fatti e le motivazioni che hanno spinto il truffatore ad agire in questa maniera.

Già arrestato per truffa in passato, nel 2015 Richard Scott Smith era stato messo in libertà vigilata in Iowa, dopo delle accuse di violenza domestica. Nel 2017 era stato nuovamente arrestato, riconoscendosi colpevole di furto d’identità e ricevendo poi una condanna a 10 mesi di prigione. Tuttavia, era sempre riuscito a farla franca, evitando che venissero riconosciuti tutti i suoi crimini. Quando uno dei futuri produttori di Truffa d’amore lesse per caso un articolo di un blog in cui una donna denunciava la truffa subita dall’ex marito, decise di iniziare a lavorare al film. Nel corso del documentario, composto da 4 episodi in tutto, gli autori hanno messo in fila tutto ciò che si sa sul criminale statunitense, riuscendo addirittura a intervistarlo nel corso dell’ultima puntata.

Truffa d’amore Richard Scott Smitt oggi dove vive

Tuttavia, nonostante le molte accuse e il tempo già passato in carcere per alcuni reati, Richard Scott Smith oggi è ancora a piede libero, dopo la più recente scarcerazione, e non si sa esattamente dove viva o cosa faccia. Il timore è che possa aver assunto qualche altra identità fasulla e ripreso a truffare donne per spillare loro del denaro. Secondo Heidi Ewing e Rachel Grady, l’ultima location sicura in cui è stato visto l’uomo è nella contea di Johnson, in Kansas, dove avrebbe vissuto per un po’ a casa della sorella, almeno fino all’agosto del 2020.

Carla Campbell, la cacciatrice di taglie che appare anche in Truffa d’amore e che da anni segue le tracce di Richard Scott Smith, sta continuando a raccogliere informazioni e prove sul suo conto, nella speranza un giorno di riuscire a consegnarlo finalmente alla giustizia. Un progetto non semplice, dato che nel frattempo a Campbell è stato diagnosticato un cancro, che l’ha costretta a dedicare meno tempo al suo lavoro. Tuttavia, la popolarità che sta ricevendo in questi anni il documentario Truffa d’amore dovrebbe contorbuire a rendere la figura di Smith abbastanza popolare, rendendogli sempre più difficile portare avanti le sue truffe nei prossimi anni.