Bella Thorne fidanzato chi è: la proposta dall’uomo Netflix

Chi è Mark Emms fidanzato e futuro marito di Bella Thorne: produttore cinematografico, ha girato un famoso film su Netflix

Stanno facendo il giro del mondo le immagini di Bella Thorne e del suo fidanzato Mark Emms, che presto diventeranno marito e moglie. Sul proprio profilo Instagram l’attrice ha mostrato delle foto che la ritraggono insieme al ragazzo e la diva mostra orgogliosa l’anello al suo dito, simbolo inequivocabile della proposta di matrimonio che Mark le ha fatto. A seguire Bella ha poi pubblicato altre foto insieme a Mark, col semplice commento my love in didascalia che suggella il loro amore. Inoltre, insieme a Vogue, Bella, con un altro post, ha ufficializzato il fidanzamento. La storia tra i due dura da circa un anno: l’incontro è avvenuta a Ibiza, durante la festa di compleanno di Cara Delevingne e tra i due è immediatamente scattata la scintilla. Mark Emms è un imprenditore di grandissimo successo, fondatore della casa di produzione Emms Productions, con cui ha realizzato, tra le altre cose, il celebre documentario Bad Vegan, in cui viene raccontata la storia di Sara Melngallis, proprietaria di un ristorante vegano che ha compiuto degli illeciti tramite il proprio locale. Mark, inoltre, è comproprietario di The Mulberry Bar, un punto di ritrovo a New York dove è possibile prenotare una postazione e lavorare da lì, e le sue attività si espandono in moltissimi altri campi, dalla produzione musicale all’organizzazione di eventi. Con tutti i progetti portati avanti, Mark Emms ha messo su un patrimonio vertiginoso, che supera i sei zeri, e ora l’uomo è pronto al grande passo con la bellissima Bella Thorne.

Bella Thorne e Benji

L’attrice ha quindi ritrovato l’amore dopo la fine della sua storia d’amore col collega Benji Mascolo, una relazione che aveva appassionato moltissimo il mondo del gossip. I due si sono conosciuti nel 2019 nella splendida cornice del lago di Como e la fine della loro storia risale all’inizio dell’estate del 2022, quando Mascolo aveva annunciato su Instagram la rottura, riservando però parole al miele per la sua ex fidanzata e mostrando che i due si erano lasciati in buoni rapporti. Anche dopo qualche mese dalla rottura, in un’intervista a Verissimo, Benji era tornato a parlare della sua relazione con l’attrice americana, rivelando come nella loro relazione i due si sono lasciati andare, allontanandosi in maniera reciproca, e alla fine i programmi di vita che avevano fatto insieme sono andati a seguire traiettorie diverse e i due hanno preferito lasciarsi. Il cantante ha comunque augurato ogni bene possibili alla sua ex fidanzata, sottolineando i begli anni passati insieme. Al tempo, la rottura tra bella Thorne e Benji Mascolo aveva fatto molto rumore, perché i due si erano ufficialmente fidanzati nel 2021 e nel loro futuro era in piano il matrimonio. Dall’attesa per le nozze, quindi, si è arrivati alla clamorosa rottura, che ha spiazzato un po’ tutti. Bella Thorne ha ritrovato però subito l’amore con Mark Emms e ora sta finalmente coronando il sogno di sposarsi, impegnandosi nuovamente stavolta col suo nuovo fidanzato.