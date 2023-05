Matia Bazar Antonella Ruggiero oggi che fine ha fatto

Che fine ha fatto l’ex voce dei Matia Bazar Antonella Ruggiero: quasi cinquanta anni di carriera e tante attività in piedi

Una delle più celebri voci femminili della storia della musica italiana è senza dubbio quella di Antonella Ruggiero, celebre membro fondatore dei Matia Bazar, con cui ha costruito gran parte del suo successo. Oggi, l’artista ha 70 anni, ne compirà 71 il 15 novembre, ed è ancora nel pieno della sua attività, che ormai si avvicina a compiere ben cinquanta anni. L’addio ai Matia Bazar risale alla fine degli anni Ottanta, poi per la Ruggiero c’è stata una piccola scomparsa dalle scene e un nuovo inizio, una carriera da solista che si è articolata in diverse componenti. C’è, chiaramente, tutta l’attività discografica, che è continuata con l’uscita di diversi dischi, tra cui gli ultimi sono, per ciò che riguarda gli album in studio, La vita imprevedibile delle canzoni nel 2016, mentre per quelli live Empatia del 2020, realizzato in occasione del Concerto per la Pace e registrato all’interno della bellissima Basilica di Sant’Antonio di Padova. Poi ci sono le raccolte e qui si colloca l’ultima fatica discografica di Antonella Ruggiero, ovvero Come l’aria che si rinnova, raccolta uscita nel 2022 e che racchiude alcuni dei suoi più famosi brani realizzati da solista e arrangiati con nuove arie. Oltre all’attività discografica, Antonella Ruggiero è impegnata oggi in altri ambiti, come nell’attività lirica e teatrale, con la partecipazione a diversi spettacoli. Per quanto riguarda la sua vita personale, la storica ex cantante dei Matia Bazar oggi vive tra Berlino e la Lombardia, circondata dall’amore dei suoi animali: ben cinque gatti e un riccio. A causa del lavoro la voce di Echi di infinito deve spostarsi molto, per cui vive parecchio in giro per il mondo, portando ancora nuova linfa alla sua arte e allungando la sua spettacolare carriera.

Antonella Ruggiero perché ha lasciato i Matia Bazar

Un momento fondamentale della carriera di Antonella Ruggiero si colloca nel 1989, quando la cantante ha detto addio ai Matia Bazar dopo ben quindici anni di successo. Quella scelta al tempo ha fatto molto scalpore, considerando la grande fama del gruppo e il momento di pausa che si è concessa la cantante. Qualche tempo fa, in occasione del suo settantesimo compleanno, Antonella Ruggiero, in un’intervista ad Amica, è tornata sulla sua separazione col gruppo, rivelando come la scelta di lasciare i Matia Bazar è da ricondurre alla perdita di gratifica che la sua attività stava attraversando. Dopo tanti anni, la cantante aveva avvertito la necessità di prendersi una pausa dal suo lavoro e, considerando che non riusciva più a trarre i benefici emotivi che traeva prima da quell’avventura coi Matia Bazar, ha deciso di fermarsi, per dedicarsi ad alcune attività personali, fuori da quelle professionali. Già sapeva, però, la cantante che prima o poi avrebbe ripreso in mano la sua carriera e così è successo: dopo la pausa dalle scene, nel 1996, a sette anni di distanza dall’addio ai Matia Bazar, Antonella Ruggiero è tornata in scena, pubblicando l’album Libera e poi tornando a Sanremo nel 1998, dove ha ottenuto il secondo posto con il brano Amore lontanissimo.