Samantha Fox sposata aveva una compagna: la tragedia

Samantha Fox, cantante e attrice britannica, ha avuto una compagna. La donna però ha dovuto fare i conti con una vera e propria tragedia

Cantante, attrice e modella britannica. Samantha Fox è senza alcun dubbio un personaggio molto noto e conosciuto, in particolar modo per la sua poliedricità. La britannica è stata un autentico simbolo e una vera e propria icona, soprattutto negli anni Ottanta, raggiungendo un grandissimo successo in tutto il mondo, in particolar modo con il brano Touch me. Una canzone che le ha permesso di scalare classifiche su classifiche e che ha portato su di lei la luce dei riflettori e della ribalta per tantissimo tempo.

In pochi però conoscono la sua vita privata e sentimentale, con la donna che si è dichiarata lesbica nel 2003. Lei stessa ha però vissuto una vera e propria tragedia, quando circa sette anni fa, ha perso la sua compagna Myra Stratton, che era anche la sua manager e con cui aveva costruito un rapporto a dir poco meraviglioso, vissuto per molto tempo lontano dalle telecamere.

Samantha Fox cosa fa oggi

Come detto, nel 2003 Samantha ha deciso di fare coming out, presentando così la sua dolce metà e ufficializzando la loro relazione. L’artista ha ammesso di non poter più smentire alcune cose, alcune voci e di non poter nemmeno più mentire a se stessa, con tanto di dichiarazione d’amore per quella che, all’epoca, era pure la sua agente. Una decisione presa con notevole ritardo, probabilmente per paura e per timore di deludere buona parte dei suoi fan. Myra però è poi tragicamente morta il 2 agosto 2015 a causa di un cancro. Una lunga battaglia che per lei è durata circa due anni. Ad annunciare la sua scomparsa è stato, attraverso i profili sui social network, lo staff della stessa Fox. In quel momento quest’ultima, dopo aver perso una persona a cui è stata legata, affettivamente e professionalmente, per ben 16 anni, aveva chiesto rispetto, comprensione e silenzio per il suo dolore e per ciò che stava vivendo.

Ma che cosa fa oggi Samantha Fox? La donna fa la spola tra tv e musica, partecipando a dei reality televisivi, ma collaborando anche con vari musicisti e cantanti. Da ormai parecchi anni la cantante di Touch me è felicemente innamorata di Linda Olsen, donna norvegese che ha anche due figli. Le due tra l’altro, secondo quanto raccontato e rivelato da The Sun, si sarebbero dovute sposare, con tanto di matrimonio già programmato. Il tutto però è stato rinviato a causa della pandemia da Covid-19. La donna è dunque riuscita a innamorarsi di nuovo, dopo il lutto avuto qualche anno fa. Ad ammetterlo è stato lei stessa, poco dopo aver partecipato al Big Brother (Grande Fratello) raccontando di aver conosciuto una persona e di essere felice. All’interno della casa però non erano mancati racconti e aneddoti legati alla sua Myra, segno di un rapporto che, nonostante la tragedia e il dolore, resterà indissolubile per sempre. La Fox ha comunque provato a voltare pagina, sia dal punto di vista professionale che sentimentale.