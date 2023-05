Anticipazioni Terra Amara Zuleyha muore? In Turchia lo sanno

Le anticipazioni sulle prossime puntate della serie tv turca Terra Amara: da scoprire e da capire il destino di Zuleyha

Le anticipazioni di Terra Amara sono sconvolgenti e ancora una volta lasciano con il fiato sospeso i telespettatori della seguitissima soap opera turca in onda su Canale 5. Come prevedibile seguendo le ultime puntate, tutte le attenzioni dei fan di Terra Amara sono concentrate sulla protagonista Zuleyha, sempre più minacciata da un Demir furibondo e arrabbiato con lei, in quanto ormai convinto di esser stato tradito e preso in giro. Tutto è nato ed è cominciato quando l’uomo ha visto un filmato dove Zuleyha e Yilmaz sono in atteggiamenti intimi. Un video che gli è stato inviato da Mujgan, sempre più gelosa della ragazza e del rapporto tra i due. A scoprire e a sapere tutto è stato poi Sermin, presente alla scena. A questo punto Hunkar e Fekeli, capito quanto stava accadendo, cercano di mettersi sulle tracce di Demir, che intanto ha portato via Zuleyha, trascinandola in un bosco e minacciandola con una pistola. La ragazza cerca di convincerlo e di persuaderlo della sua innocenza e della sua buona fede, affermando di non aver fatto assolutamente nulla per macchiare il suo onore. Successivamente però si sentono degli spari e si vede l’uomo tornare in auto, per di più con le mani insanguinate: Zuleyha è stata uccisa?

A quel punto Yilmaz è sempre più preoccupato per le sorti della sua amata e anche per il già citato video che sta sempre più creando scompiglio e paura. C’è chi pensa alle sorti della giovane sarta, ma anche chi deve fare inevitabilmente i conti con la verità che è stata rivelata, che non può non cambiare le carte in tavola e scardinare i piani di molti. In questo contesto e in tale situazione i gesti di Demir appaiono sempre più folli e a dir poco fuori controllo. Intanto spariscono anche Uzum e Adnan, con l’uomo che si mette inevitabilmente sulle loro tracce, con il mistero legato alla sorte di Zuleyha che si fa sempre più fitto. Questa comunque risulta dispersa per circa un giorno. Secondo le anticipazioni di Terra Amara si scoprirà se Zuleyha muore e anche questa volta ci sarà un colpo di scena: Demir infatti l’ha portata nei boschi con l’intento di ucciderla, ma si è fermato poco prima di compiere l’omicidio. Una scelta spiazzante dove il cuore ha la meglio sulla ragione. La ragazza fa dunque ritorno a casa in condizioni pessime dopo la notte trascorsa a vagare nel bosco. Quasi sotto shock il peggio sembra essere passato, ma non è così. Zuleyha viene ripudiata e insultata da Demir che gli impedisce di mettere piede nella tenuta e di vedere i figli. La sarta, in preda alla disperazione, vaga senza una meta e, ormai senza speranza, cerca di darsi fuoco. Le anticipazioni di Terra Amara svelano che a salvare Zuleyha sarà Fekeli che riuscirà ad evitare il peggio. La donna a questo punto medita la sua vendetta dopo la scelta di Demir di negarle i figli. Sarà lei a questo punto a vendicarsi e a fare male all’uomo che ha cercato di ucciderla?