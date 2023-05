Chi imita Francesca Fagnani a Gialappa Show Tv8? Scoprimo tutto sull’imitatrice della celebre conduttrice di Belve nel nuovo show della Gialappa’s Band.

È tornata la Gialappa’s Band con un suo nuovo show. Il trio comico nato a metà anni Ottanta sulle frequenze di Radio Popolare ha un nuovo programma tutto suo su Tv8, chiamato semplicemente Gialappa Show, anche se senza la partecipazione di Carlo Taranto (il trio, quindi, al momento è solo un duo, composto da Marco Santin e Giorgio Gherarducci). Con l’assistenza del Mago Forest, la Gialappa torna a far ridere il pubblico televisivo italiano a partire dal 21 maggio, ogni domenica sera alle 21.30, e il programma andrà in onda fino al 2 luglio. Un grande successo il debutto che ha visto anche tra gli sketch più divertenti l’imitazione di Francesca Fagnani e la parodia della sua trasmissione Belve. Ogni puntata vede diversi ospiti comici avvicendarsi sullo schermo, in particolare diversi imitatori, da Ubaldo Pantani a Brenda Lodigiani, da Alessandro Betti ad Antonio Ornano. Presenti anche altri autori comici noti del panorama italiano, come Stefano Rapone e la coppia composta da Marcello Cesena e Simona Garbarino, celebri interpreti di Jean Claude e Madre di Sensualità a Corte.

Tra i vari personaggi imitati dai membri del cast di Gialappa Show c’è appunto Francesca Fagnani, la nota conduttrice dello show di interviste Belve su Rai 2. Giornalista romana classe 1976, lavora in Rai dal 2001, e ha preso parte a programmi con Giovanni Floris e Michele Santoro. Ha inoltre scritto per Repubblica e, dal 2018, ha iniziato a condurre Belve, prima su Nove e poi, dal 2021, su Rai 2. Francesca Fagnani è anche apparsa come opinionista in programmi come Quarta Repubblica su Rete 4 e Non è l’Arena su La7, ma ha anche partecipato a una puntata di Le Iene nel 2021, e al Festival di Sanremo nel 2023. In Gialappa Show, chi imita Francesca Fagnani è la comica Valentina Barbieri.

Chi è Valentina Barbieri

Valentina Barbieri è un’imitatrice nata a Roma il 6 Gennaio 1995, e ha quindi 28 anni. Deve la sua fama soprattutto ai video delle sue imitazioni di personaggi famosi su TikTok, dove ha un profilo da oltre 190mila follower, mentre su Instagram ha ormai superato quota 422mila. Valentina Barbieri è divenuta celebre soprattutto impersonando la nota influencer Chiara Ferragni, ma tra i suoi personaggi troviamo anche Benedetta Rossi, Giorgia Meloni, Alessandra Amoroso, Ornella Vanoni, Giulia De Lellis, e Francesca Cipriani, e adesso anche Francesca Fagnani a Gialappa Show. Il successo ottenuto sui social le ha permesso di approdare in tv nel 2022, lavorando allo show comico di Mediaset infinity Isola Party. Sul fronte della vita privata, Valentina Barbieri risulta essere legata sentimentalmente a Thomas Basilico, attore comico e imitatore nato a Pescara nel 1990. Assieme, i due hanno dato vita anche all’imitazione di una delle coppie più amate del panorama vip italiano, ovvero quella composta da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Chi imita Francesca Fagnani ha subito catturato l’attenzione dei social ottenendo tanti commenti positivi da parte dei telespettatori. La speranza di Valentina Barbieri è quello di seguire le orme di Paola Cortellesi e Lucia Ocone tra le altre, talenti comici che hanno raggiunto la popolarità grazie alle trasmissioni della Gialappa’s Band.