Lutto nel mondo del cinema per la scomparsa improvvisa dell’attore brasiliano Jeff Machado, protagonista in tantissimi film

Lutto nel mondo del cinema per la scomparsa improvvisa dell’attore brasiliano Jeff Machado. E la scoperta è stata a dir poco choc, visto che il corpo dell’uomo è stato ritrovato in un baule sepolto sotto terra. La sua sparizione risale a circa quattro mesi fa, ma ora gli inquirenti stanno indagando per omicidio. Le ricerche in tutte queste settimane sono state a dir poco estenuanti e senza sosta, ma oggi il suo cadavere è stato ritrovato in quel di Rio de Janeiro, nascosto due metri sotto il terreno di una zona della capitale brasiliana, più precisamente sotto il pavimento di un’abitazione, dove, molto probabilmente, è avvenuto l’assassinio.

Un qualcosa di macabro, con le indagini che ora dovranno fare luce e chiarezza su quanto accaduto. L’attore ritrovato morto aveva lasciato la sua abitazione,, situata nella zona ovest di Rio, senza poi farvi mai ritorno. Jeff si sarebbe dovuto recare a un provino, ma a far preoccupare sono stati alcuni suoi messaggi insoliti, ricevuti dal figlio, che ha avvisato la polizia. Il timore è poi aumentato quando sono stati ritrovati i suoi otto cani, non lontano da casa sua, e due di loro anche in fin di vita. Timore che poi si è trasformato in realtà.

Jeff Machado film: la sua carriera

Jeff Machado, originario della parte meridionale del Brasile, già da qualche anno si era fatto conoscere nel mondo della recitazione, del cinema e delle serie tv. Il suo vero nome di battesimo è Jefferson Machado da Costa. Nato ad Araranguà, località situata nello stato di Santa Catarina, nel 1997 si era trasferito nella capitale Rio de Janeiro per intraprendere e iniziare la carriera di attore, provando così a sfondare e a farsi conoscere dal grande pubblico. Nel 2008 ha però poi deciso di tornato nel suo stato d’origine e natio, ma è stato nella capitale Florianapolis, dove ha cominciato a lavorare nel campo del giornalismo e della comunicazione, specializzando in cronaca rosa e anche nella produzione e nel montaggio video. Sei anni dopo, nel 2014, l’attore brasiliano è tornato ancora una volta a Rio, dove ha lavorato nella telenovela verdeoro Reis dal 2021 al 2022. Ed è proprio questa serie tv che gli ha donato un po’ di notorietà in Sud America e non solo. In questa fiction venivano in particolar modo raccontate tutte le vicende narrate nella Bibbia Cristiana. L’attore è sempre stato molto attivo anche su Instagram, persino durante il periodo sul set.

Ed è proprio grazie ai social network che si poteva facilmente capire e intuire quale sia stato il suo ruolo nella fiction, ossia quello di un soldato filisteo. Ma è sempre sul profilo Instagram di Jeff Machado che si possono trovare e vedere immagini di alcuni suoi shooting da modello e anche della sua vita privata. Insomma, nulla sembrava faer pensare a una fine così drammatica come quella scoperta nelle scorse ore dalla polizia. Per di più pare che, per rimuovere il baule, stando alle prime ricostruzioni, ci sarebbero volute circa nove ore. Un ennesimo dettaglio di una vicenda a dir poco macabra e misteriosa.