Le ali della libertà storia vera Andy nella realtà

Le ali della libertà è il film del 1994 diretto da Frank Darabont e tratto da un racconto di Stephen King. L’opera è ispirata inoltre a una storia vera.

La rivista Empire lo considera il quarto film migliore della storia, mentre per l’American Film Insitute sta al 72° posto tra i migliori film statunitensi di sempre: Le ali della libertà (titolo originale: The Shawshank Redeption) è una pellicola di culto scritta e diretta da Frank Darabont nel 1994, tratta da un racconto di Stephen King (Rita Hayworth e la redenzione di Shawshank, presente nell’antologia Stagioni diverse, del 1982). È una storia di amicizia e speranza tra le mura di un carcere del Maine di fine anni Qauaranta, in cui si incontrano Andy Dufresne (Tim Robbins), vice-direttore di banca in prigione per duplice omicidio, e Ellis Boyd ‘Red’ Redding (Morgan Freeman), a sua volta dentro per un omicidio commesso quand’era giovanissimo.

Stephen King si lasciò ispirare, nello scrivere il racconto originale, a un fatto realmente accaduto: quello di Frank Freshwaters. Condannato per omicidio a causa di un incidente stradale commesso in Ohio nel 1957, l’allora 23enne Frank Freshwaters fu mandato a scontare 5 anni di prigione. Ma dopo solo pochi mesi, concessagli la libertà vigilata, tentò la fuga, venendo ripreso e vedendo la pena salire a 20 anni. Nel 1959, Freshwaters tentò nuovamente di fuggire, stavolta riuscendosi e sparendo nel nulla. Almeno fino al 1975, quando venne riconosciuto a Charleston, nella West Virginia. Nuovamente arrestato, nuovamente in fuga, e di lui si persero le tracce quasi per sempre, almeno fino al 1982, quando uscì il racconto di King. Nel 2015, infatti, Frank Freshwaters è stato ritrovato in Florida, nella cittadina di Melbourne, doveva viveva in una roulotte sotto il falso nome di William Harold Cox. L’uomo venne arrestato un’altra volta e ricondotto in Ohio, per poi ottenere la libertà vigilata nel 2016.

Le ali della libertà quanti Oscar ha vinto

Le ali della libertà è un classico che ha ottenuto un impressionante successo sia di pubblico che di critica, anche se nel primo caso solo nel corso del tempo. Alla sua uscita nelle sale, a partire dal 23 settembre 1994 negli Stati Uniti e dal 10 febbraio 1995 in Italia, fu invece un flop, incassando appena 18 milioni di dollari dopo che ne era costati 25. A cambiare le sorti del film di Frank Darabont fu il successo ottenuto agli Oscar, che convinse la Warner Bros. a far uscire nuovamente la pellicola nelle sale, ottenendo altri 10 milioni di dollari. Le ali della libertà migliorò ulteriormente i suoi numeri con il mercato home video, e nel tempo è divenuto un vero e proprio cult.

Fin dalla sua uscita, Le ali della libertà conquistò i favori della critica, venendo candidato a diversi premi, come gli Screen Actors Guild Awards, i Saturn Awards e i Golden Globe. Ma il vero boom lo fece grazie alle nomination agli Oscar del 1995, ricevendo ben 7 candidature: Miglior Film, Miglior Attore Protagonista (Morgan Freeman), Miglior Sceneggiatura Non Originale (Frank Darabont), Miglior Fotografia (Roger Deakins), Miglior Montaggio (Richard Francis-Bruce), Miglior Sonoro (Robert J. Litt, Elliot Tyson, Michael Herbick e Willie D. Burton) e Miglior Colonna Sonora (Thomas Newman. Nonostante tutte queste nomination, però, Le ali della libertà non ha vinto nemmeno un Oscar.