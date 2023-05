Sorelle per sempre le bambine oggi che fine hanno fatto

Sorelle per sempre: che fine hanno fatto oggi le due bambine protagoniste della vera storia dietro il film diretto da Andrea Proporati.

Sorelle per sempre è un film del 2021 prodotto da Rai Fiction e andato in onda su Rai 1, per la regia di Andrea Porporati e con un cast in cui figuravano Donatella Finocchiaro e Anita Caprioli. Racconta la storia di due bambine che, alla nascita, vengono erroneamente scambiate nella culla, e solo anni dopo verranno restituite alle rispettive famiglie. L’evento porta però le due famiglie a restare molto unite, al punto che le bambine diventano un po’ come sorelle, creando un profondo legame.

La storia di questo film tv della Rai, disponibile alla visione anche su Rai Play, è ispirata a fatti realmente avvenuti. Melissa Foderà e Caterina Alagna furono scambiate per errore nell’ospedale di Mazara del Vallo, in Sicilia, il 1º gennaio 1998, e solo tre anni dopo ci si accorse dell’incredibile fraintendimento, facendo ritornare le due bambine a vivere con i rispettivi genitori biologici. Le famiglie coinvolte in questa storia hanno partecipato alla realizzazione del film, che però ha cambiato molti aspetti della loro vicenda reale, a partire dai nomi dei protagonisti.

Come detto, le due bambine nella realtà, Melissa e Caterina, sono nate nel 1998 e oggi hanno quindi 25 anni. Non ci sono molte informazioni su che vita conducano attualmente, anche se nel 2021, per la prima messa in onda su Rai 1 di Sorelle per sempre, sono state intervistate dal Corriere della Sera, ed è stato riportato che le due famiglie hanno visto il film di Andrea Porporato insieme. Le due ragazze hanno confermato che ancora oggi hanno un ottimo rapporto, quasi da sorelle.

Sorelle per sempre trama e cast

Mazara del Vallo, inizio degli anni Duemila. Una maestra di scuola scambia Lucia Torrisi per la mamma di Costanza, data la loro forte somiglianza, e insinua così nella donna il dubbio che la bambina possa in realtà essere sua figlia. Infatti, Costanza non assomiglia a nessuno della sua famiglia, proprio come Marinella, la figlia di Lucia nata lo stesso giorno e nello stesso ospedale di Costanza, non assomiglia ai suoi genitori ma piuttosti a quelli della compagna di scuola. Entrambe le famiglie fanno un test del DNA, appurando che in effetti le due bambine sono state scambiate nella culla. Il tribunale dei minori decide che la cosa migliore da fare, considerata anche la giovane età delle bambine, sia che ognuna torni alla sua famiglia naturale, e una psicologa consiglia che prima si passi un periodo di tempo in cui i quattro genitori crescano le due bambine come se fossero sorelle. Ovviamente, la situazione creerà problemi e tensioni, prima di risolversi per il verso giusto.

Ecco il cast completo di Sorelle per sempre: