Isa Barzizza chi era e causa morte

È morta Isa Barzizza, nota attrice teatrale e cinematografica, importante collaboratrice di Totò e protagonista dei primi esperimenti televisivi della Rai.

È morta ieri Luisita ‘Isa’ Barzizza, celebre attrice italiana classe 1929. Aveva 93 anni e viveva ormai da oltre 40 a Palau, cittadina vicino Sassari, in Sardegna. L’annuncio è stato dato con un post su Facebook da don Paolo Pala, parroco di Palau, che ha detto che il funerale si terrà oggi pomeriggio, lunedì 29 maggio, alle ore 17.00, nella cittadina sarda. Non è al momento nota con esattezza la causa della morte di Isa Barzizza, ma data l’età avanzata possiamo dire che è morta di vecchiaia e per cause naturali.

Nata a Sanremo il 29 novembre 1929, era figlia del direttore d’orchestra Pippo Barzizza e di Tatina Salesi. Aveva studiato a Torino, e nel frattempo aveva iniziato a recitare nei primi ruoli a teatro, lavorando accanto a noti attori dell’epoca come Ruggero Ruggeri, Elsa Merlini ed Eduardo De Filippo. Dopo la fine del liceo divenne abbastanza nota lavorando nel teatro di rivista di Erminio Macario, che aveva personalmente convinto il riluttante padre della giovane attrice a farle intraprendere questa carriera. Isa Barzizza debuttò quindi nel 1947 con Le educande di San Babila.

Ma la sua fama si deve soprattutto alla collaborazione con Totò, con recitò a teatro negli spettacoli C’era una volta il mondo (1948) e Bada che ti mangio (1949). Quando il celebre comico napoletano arrivò al cinema, Isa Barzizza lo seguì sul grande schermo, realizzando con lui ben 12 film, a partire da I due orfanelli (1947). Contemporaneamente a questa carriera cinematografica, l’attrice sanremese proseguì anche l’attività a teatro, iniziando a lavorare anche a teatro di prosa e portando in scena anche Shakespeare. Nel 1953, all’inizio delle trasmissioni televisive Rai, fu protagonista della trasmissione dello spettacolo Osteria della posta di Carlo Goldoni, di cui era protagonista.

Nel 1960 decise, a soli 31 anni, di ritirarsi dalle scene, dopo il tragico incidente che costò la vita a suo marito Carlo Alberto Chiesa. Fondò in seguito una società di doppiaggio, e tornò a recitare solamente nei primi anni Novanta, lavorando allo spettacolo teatrale di Gigi Proietti La pulce nell’orecchio. Nel 1989 aveva condotto su Rai 3 Mai dire Mai, assieme a Fabio Fazio e Giampiero Mughini, e successivamente prese parte ad alcune fiction (Non lasciamoci più). Nel 2012 era anche tornata a recitare nel cinema, apparendo nel film Viva l’Italia di Massimiliano Bruno.

Isa Barzizza vita privata

La vita privata di Isa Barzizza ha avuto un grande influsso su quella lavorativa. Sposò infatti un altro professionista del mondo dello spettacolo italiano, il regista, montatore e sceneggiatore Carlo Alberto Chiesa, più vecchio di lei di 7 anni. Nel 1960, Chiesa ebbe un incidente d’auto lungo la via Aurelia, presso Campiglia Marittima, vicino Livorno, e morì tragicamente a soli 38 anni. In quel momento, Isa Barzizza decise d’interrompere la carriera nel teatro e per diversi anni si occupò solamente della figlia Carlotta. In seguito, intraprese una relazione con il costruttore edile Enzo Villoresi, ma non sono noti altri dettagli della sua vita privata.