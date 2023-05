Maria Esposito e Antonio Orefice si sono lasciati: la teoria Tony Effe

Mare Fuori, l’attrice Maria Esposito che fa Rosa Ricci e Antonio Orefice, Totò, si sono lasciati: il motivo della rottura vola sui social

I fan di Mare Fuori avevano notato sui rispettivi profili Instagram di Rosa Ricci e Totò che qualcosa riguardo la loro storia d’amore. Dagli indizi si è passati all’annuncio di The Pipol: Maria Esposito e Antonio Orefice si sono lasciati. La notizia arriva in concomitanza delle riprese della quarta stagione della serie ambientata all’IPM di Napoli e per questo fa ancora più clamore perché fino a meno di un mese fa i due attori erano apparsi insieme alla Prima Comunione della sorella di Totò svoltasi al celebre Castello delle Cerimonie. È diventata virale proprio per la commozione del volto di Rosa Ricci alla vista del tanto affetto dedicato in una giornata così importante alla ragazzina. Eppure la rottura è arrivata non senza indizi su Tik Tok e su Instagram che i follower più legati alla coppia avevano già notato da circa una settimana. Maria Esposito si è lasciata commentavano in tanti che avevano notato prima che Rosa Ricci e Antonio Orefice non si seguivano più su Instagram poi che la ragazza aveva tolto tutti i post con l’ormai ex fidanzato dal suo profilo e aveva rimosso il video in evidenza su Tik Tok che aveva da sempre insieme a Totò. C’è stato un piccolo tentativo per sviare i rumors sulla rottura da parte dell’attrice che aveva provato a pubblicare dei video sulla sua storia d’amore salvo poi cancellarli. Infatti la smentita social era apparsa poco credibile mentre sembravano più reali le voci che li avrebbero visti addirittura in crisi già da Pasqua. Per molti infatti non avevano trascorso insieme queste festività salvo poi ricucire in maniera però molto precaria dopo diversi litigi ma queste restano ricostruzioni. È sembrato strano in queste ore anche l’assenza di Maria Esposito accanto a Antonio Orefice al concerto di Gigi D’Alessio a Piazza del Plebiscito a Napoli e anche un segui tolto dall’attrice ad una pagina gestita dalla sua ex suocera.

Maria Esposito e Tony Effe

L’ufficialità non è arrivata al momento dai diretti interessati ma da The Pipol Gossip, pagina Instagram fondata dal giornalista Gabriele Parpiglia. Ovviamente si fanno le ipotesi più disparate sul perché Maria Esposito e Antonio Orefice si sono lasciati e il motivo, sotto forma di teoria, si rincorre in realtà già da tempo su Tik Tok. Ripetiamo nulla di confermato anzi per lo più suggestioni legate a due persone molto note: il trapper Tony Effe e l’attore Massimiliano Caiazzo. Per quanto riguarda il volto di Carmine in Mare Fuori si tratta di un semplice accostamento dovuto alla storia d’amore che è al centro della terza e quarta stagione della serie tv dato che O Piecr è fidanzato con la ballerina professionista di Amici Elena D’Amario, tra l’altro a cui era legato quando già c’erano rumors su un flirt tra lui e Rosa Ricci durante il Festival di Sanremo. Invece sul trapper girano dei video in cui Tony Effe ha commentato e messo dei like a post di Maria Esposito palesando un certo interesse sulla sua sua bellezza e professionalità.