Uomini e Donne Andrea tra Nicole e Carlo: la reazione di Roberta

Uomini e Donne news dopo il Trono: Nicole lascia Carlo, Roberta di Padua non ha dubbi c’entra Andrea l’osteopata

Dopo Luca Daffrè e Alessandra c’è una seconda rottura tra le coppie del Trono Classico di Uomini e Donne 2023: Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini si sono lasciati. La vendetta va consumata fredda, lo sa bene la dama del Trono Over Roberta di Padua che si è presa la sua soddisfazione, sempre se era necessaria visto che la stragrande maggioranza del pubblico era dalla sua parte. E’ noto che durante il programma, tra la dama di Cassino e la bionda tronista non correva buon sangue fino ad arrivare allo scontro e alla minaccia di querela da parte della Di Padua a cui Nicole aveva dato della poco di buono. La rivalità era nata dopo l’interesse della dama del Trono Over per Andrea l’osteopata, poi non scelta della Tronista. Roberta nelle storie del suo profilo Instagram è intervenuta sul perché Nicole e Carlo si sono lasciati. La reazione è stata dapprima incentrata sull’aver avuto ragione, poi ha fatto in piccolo spoiler di gossip.

Secondo l’ex di Riccardo l’ex tronista romana farà ancora parlare di sé lasciando intendere una frequentazione con Andrea. Anche il rapporto tra Nicole e il personal trainer romagnolo è arrivato dopo circa un mese alla conclusione definitiva non senza clamore social. Infatti a comunicarlo è stato il buon Carlo Alberto tramite una diretta sul suo profilo Instagram, tra le lacrime. E pensare che, soltanto pochi giorni prima a Verissimo, i due si dichiaravano amore eterno e parlavano del loro rapporto e della loro unione, che sembrava inscindibile e forte, convincendo la stessa conduttrice Silvia Toffanin da sempre una grande professionista. La stessa scelta ha parlato nei dettagli e nello specifico del suo grande affetto per la sua ex conosciuta a Uomini e Donne. Carlo ha precisato che è stato lasciato. Ma non finisce qui.

Uomini e donne: Nicole e Carlo perchè si sono lasciati

Tutto sembrerebbe essere successo proprio poco dopo la messa in onda della puntata di Verissimo condotto da Silvia Toffanin. I due in quel momento avevano deciso di rompere un po’ quella privacy e quella riservatezza che aveva contraddistinto, fin dall’inizio, la loro love story, pubblicando più di qualche foto assieme. Insomma, Nicole e Carlo si sono lasciati prendere dalle emozioni del momento. Come detto, l’uomo aveva raccontato il suo amore per quella che era ancora, in quel momento, la sua dolce metà. Eppure sembra proprio che la ragazza non provasse gli stessi sentimenti e che quindi la decisione della rottura sia stata proprio sua. A farlo pensare sono state proprio le parole del suo ex pretendente nella diretta Instagram. Lui stesso ha sottolineato come che ha sottolineato come la ragazza sia sempre stata onesta, non potendo non augurarle tantissima felicità, perché se la merita. Un problema importante sarebbe stato anche la lontananza, che, secondo il protagonista di Uomini e Donne, di solito farebbe avvicinare, mentre, in questo caso, invece, avrebbe causato una vera e propria diminuzione del sentimento.

La stessa Nicole, attraverso un audio su Instagram, ha confermato la fine della relazione, puntualizzando che molto probabilmente avrebbe preferito dare la notizia insieme e di comune accordo, magari dopo un po’ di tempo, in modo da metabolizzare delusione e sofferenza. Il problema, secondo la ragazza, sarebbe il vedere e il vivere l’amore diversamente e differentemente. Insomma, i sentimenti e le emozioni, nella vita reale e di tutti i giorni, non sono stati gli stessi vissuti durante l’esperienza in quel di Uomini e Donne, che l’hanno portata a prendere questa decisione e questa scelta. Ora però entrambi proveranno a voltare pagina e a guardare avanti, cercando di mantenere tra di loro un rapporto basato sul rispetto e sulla stima. Nicole in maniera vaga ha però anche fatto il nome di Andrea l’osteopata sua non scelta. Ha detto di nono poter negare cosa ha provato per lui durante il Trono. L’esperta di gossip Deianira Marzano ha anche riportato rumors secondo i quali l’ex tronista e il romano si siano sentiti e visti.