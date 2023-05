Vivere non è un gioco da ragazzi anticipazioni ultima puntata: addio

Grande attesa per l’ultima puntata di Vivere non è un gioco da ragazzi: le anticipazioni su come finisce la serie con Riccardo De Rinaldis Santorelli

Le anticipazioni di Vivere non è un gioco da ragazzi prevedono per l’ultima puntata una vera e propria resa dei conti con la verità e con la realtà. Le vicende narrate sono quelle di un difficile rapporto tra i figli e i genitori, con sullo sfondo le problematiche legate al mondo della droga e alla microcriminalità giovanile. La storia più importante e attorno a cui ruota in gran parte tutta la trama della serie tv, sicuramente è quella di Lele, giovane studente di Bologna interpretato da Riccardo De Rinaldis Santorelli. Costui è un ragazzo alle prese, come tutti i suoi coetanei, con i primi amori, con gli alti e bassi dell’amicizia e con dei sogni non sempre troppo facili e possibili da realizzare. E per di più i guai e i pericoli per lui sembrano essere sempre e comunque essere dietro l’angolo.

Le anticipazioni dell’ultima puntata di Vivere non è un gioco da ragazzi rivelano che nessuna delle famiglie si sente davvero al sicuro perché la droga circola ormai da tempo nel gruppo dei ragazzi. L’omertà potrebbe mettere tutto a rischio e far crollare definitivamente e totalmente rapporti ed equilibri. A provare a dare una svolta è Lele, in particolar modo per il grande amore nei confronti di Serena. I sensi di colpa per la morte di Mirco fanno la differenza e le minacce di alcuni criminali incutono timore. A quel punto tutti devono fare i conti con la verità e assumersi le proprie responsabilità. Ci si trova così di fronte a un bivio: affrontare la realtà con i suoi problemi o continuare a fuggire? Lele decide di confessare tutto dopo aver raccontato ai genitori cosa è successo. A cambiare le carte in tavola è Claudio Bisio che interpreta il commissario Saguatti e che rivelerà un segreto finora nascosto. Non è però questo il colpo di scena che arriva dalle anticipazioni su come finisce Vivere non è un gioco da ragazzi, gli spoiler sull’ultima puntata vedono scritto il destino di Lele.

Vivere non è un gioco da ragazzi seconda stagione

Dopo questo finale la domanda non può che essere solo e soltanto una: ci sarà una seconda stagione di Vivere non è un gioco da ragazzi? Al momento non si ha alcun tipo di risposta. Molto probabilmente però, nelle prossime settimane, Rai e Picomedia potrebbero analizzare numeri e dati Auditel per capire la risposta del pubblico e valutare questa possibilità. La tv di Stato dunque al momento non ha comunicato la presenza di nuovi episodi. L’orientamento è più verso la chiusura della serie e anche se dovesse nel caso esserci un sorprendente via libera per la seconda stagione, l’appuntamento sarebbe per la primavera del 2024 per le eventuali riprese. Ad oggi quindi non è prevista una seconda stagione di Vivere non è un gioco da ragazzi, serie tv presente prima sulla piattaforma RaiPlay, così come avvenuto per la quarta stagione di Mare Fuori, e poi andata in onda su RaiUno.