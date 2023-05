Amy Stewart malattia: la verità sui capelli

Amy Stewart è una cantante famosa in tutto il mondo nota anche per il suo taglio di capelli da cui è nato l’equivoco malattia

Amy Stewart di recente ha parlato della scelta di portare i capelli rasati e si è scatenato un polverone sulla sua malattia. È una delle cantanti più celebri del mondo, tanto da aver prodotto tantissimi successi. Knock on Wood, Friends, Light my fire, The Letter, My guy My girl: questi soltanto alcuni dei brani che l’ha reso famosa in tutto il mondo, trasformandola in una sorta di vera e propria icona e simbolo. Indimenticabile anche la sua partecipazione al Festival di Sanremo del 1983, con il brano Working late Tonight. Ha avuto poi la possibilità di duettare con Gianni Morandi nella cover Italiana di We have got Tonight.

Dal punto di vista della malattia, Amy Stewart è stata molto meno fortunata ma non come si immagina. La donna è infatti affetta da cifoscoliosi, una patologia che le sta creando non pochi danni dal punto di vista vertebrale. La cantante ha inoltre dichiarato in svariate interviste di soffrire di di attacchi d’ansia e di panico, oltre ad un’infiammazione al nervo trigemino, che le dà non pochi problemi. A far parlare però è stato un gesto compiuto nel 1979, ossia quello di rasarsi a zero e di coprire la sua testa con un tatuaggio floreale, utilizzando per di più inchiostri totalmente vegani. C’è una spiegazione dietro questa scelta.

Amy Stewart capelli: la verità sulla sua malattia

A spiegare il tutto nei dettagli è stata la stessa Amy Stewart, che ha detto che la sua è stata più che altro una decisione di cambiare il suo look, perché percepiva dentro di sé questo fortissimo desiderio e questa grande necessità da ormai un po’ di anni. Il motivo era perché era ormai era stanca di aver a che fare sempre con il trucco e parrucco. Un qualcosa che, secondo l’artista, possono diventare per gli artisti una vera e propria forma di schiavitù e di dipendenza. Ed è proprio in quel momento che, dopo aver fatto delle prove e aver riflettuto tanto, che ha capito che il tatuaggio sarebbe stata la scelta migliore. Ovviamente la cantante ha voluto sottolineare come siano state prese tutte le precauzioni, soffermandosi però sul significato che, in passato, ma anche al giorno d’oggi, si attribuisce soprattutto ai capelli di una donna. Insomma, una sorta di risposta e di provocazione nei confronti di chi parla un ruolo fondamentale di questi per la bellezza femminili. Dunque non c’entra nessuna malattia di Amy Stewart riguardo alla scelta di portare i capelli rasati.

La stessa voce di Friends ancora oggi, in una recente intervista rilasciata ai microfoni de Il Corriere della Sera, si è dichiarata felice di scardinare e di rompere certi cliché, certe consuetudine e certe regole non scritte. La regina della dance music inoltre ci ha anche voluto vedere un segnale di rinascita e di ripartenza. Tra l’altro la Stewart ha recentemente aperto un nuovo capitolo artistico con il brano Perfectly Beautiful. E tra l’altro nello stesso videoclip della canzone viene quasi ripercorso il passato, ma il messaggio è quello di voler prendere possesso dei nostri bisogni e della nostra pace interiore. Insomma, ancora una volta un andare controtendenza, che fa parte del suo carattere e del suo stile.