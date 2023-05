Giulia Tramontano chi è la ragazza scomparsa incinta

Giulia Tramontano, ragazza di 29 anni al settimo mese di gravidanza, è scomparsa da Senago, paesino situato nel Milanese

Giulia Tramontano, ragazza di 29 anni al settimo mese di gravidanza, è scomparsa da Senago, piccolo paesino situato nel Milanese, sabato 27 maggio. La donna continua a non dare notizie di sé e le ricerche continuano e vanno avanti ormai da tre giorni. Sembrerebbe che la 29enne abbia comunque con sé il passaporto e del denaro e questo potrebbe anche far pensare a una fuga volontaria e voluta. Nonostante ciò però i familiari e il compagno escludono l’allontanamento volontario, tanto che è stato proprio l’uomo a presentare la denuncia di scomparsa alla stazione dei Carabinieri del paese di residenza, senza però sparire particolari informazioni su orari e motivazioni particolari.

Giulia di professione fa l’agente immobiliare, è originaria della provincia di Napoli, più precisamente di Sant’Antimo, ma da cinque anni vive a Senago insieme al suo fidanzato. Dai suoi profili social si intuisce la sua passione per l’atletica leggera, in particolar modo per la corsa e per il salto in lungo, ma anche per i viaggi. Alta 1,68, ha capelli lunghi chiari e un tatuaggio al braccio sinistro.: questa la descrizione fornita alle forze dell’ordine, che, come detto, continuano le ricerche senza sosta nella zona del Milanese. Chiunque abbia sue notizie può contattare le forze dell’ordine al 112 oppure l’Associazione Penelope Lombardia al numero 380.7814931, che è stata contattata dai familiari.

Giulia Tramontano fidanzato

Secondo le prime ricostruzioni, le ultime notizie su Giulia Tramontano risalirebbero alle 21.30 di sabato sera, anche se appare abbastanza probabile che la scomparsa sia in realtà avvenuta domenica e non il giorno precedente. Insomma, è da circa tre giorni che la ragazza incinta non ha più avuto contatti con nessuno, con l’intero paesino che spera che prima o poi Giulia Tramontano possa rifarsi viva. La famiglia, che l’ha descritta come una persona tranquilla, senza problemi sul lavoro e felice per la gravidanza, continua a stare in apprensione, anche perché la ragazza non dispone di un mezzo proprio e quindi difficilmente potrebbe essersi allontanata da sola .A lanciare ben due appelli è stata la sorella Chiara, che ha tra l’altro, ai microfoni de La Repubblica, di aver ricevuto qualche segnalazione di una ragazza bionda e incinta, ma non si trattava fi Giulia. A mancare infatti erano i due dettagli che la rendono facilmente riconoscibile, ossia il pancione evidente e il vistoso tatuaggio al braccio sinistro. Il suo timore dunque è che possa esserle accaduto qualcosa e che negli ultimi giorni potesse essere preoccupata per qualcosa di personale, senza però parlarne con la famiglia.

A farsi strada è l’ipotesi di un litigio con il fidanzato. Ipotesi nata dalle parole di un’amica stretta, che ha detto che la 29enne, l’ultima volta che l’ha sentita era apparsa molto scossa e turbata. A confermare ciò, secondo quanto raccolto dalle prime ricostruzioni, sarebbe stato il cugino Vincenzo, che aveva parlato con la madre, a cui avrebbe rivelato una relazione parallela del fidanzato. Insomma, alla base della sparizione sembrerebbero essere motivi sentimentali e amorosi, anche se resta ancora oggi da capire se sia davvero trattato di un allontanamento volontario. Una traccia potrebbe arrivare dai movimenti bancari attraverso il bancomat, che è proprio ciò che attendono i Carabinieri.