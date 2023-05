Anticipazioni Chi l’ha visto 31 maggio: le prove su Maddie

Anticipazioni Chi l’ha visto stasera 31 maggio: il caso Maddie, Giulia Tramontano e una 22enne scomparsa a Nettuno

Non si ferma Federica Sciarelli con il programma di attualità e approfondimento giornalistico della prima serata di Rai 3. Stando alle anticipazioni della puntata di stasera 31 maggio di Chi l’ha visto, la conduttrice porta i telespettatori ad approfondire vari casi della cronaca nera italiana recete, solitamente poco trattati dagli altri media. Al centro della prossima puntata di Chi l’ha visto c’è il caso di Maddie McCann, una bambina inglese di 3 anni scomparsa ormai dal 2007, mentre si trovava con la famiglia in vacanza a Praia da Luz, nell’Algarve, in Portogallo. Infatti, negli ultimi giorni sono emerse nuove informazioni che hanno permesso di riaprire le indagini.

Madeleine McCann è sparita dal residence dove alloggiava con la famiglia il 3 maggio 2007: i genitori l’avevano momentaneamente lasciata sola al pianterreno dell’hotel assieme ai due fratellini più piccoli, mentre la coppia stava mangiando con amici in un ristorante lì vicino. La polizia portoghese inizialmente considerò il caso come un rapimento, ma presto arrivò a ipotizzare che la bambina potesse essere stata uccisa nella sua stanza. Il primo sospettato fu un residente locale, Robert Murat, ma presto anche i due stessi genitori della vittima, Kate e Gerry McCann, sono stati inseriti tra i sospettati, e infine tutti e tre gli indiziati sono stati scagionati nel luglio del 2008. In quell’occasione, la polizia portoghese chiuse il caso, dichiarando irrisolto, ma le indagini sono proseguite da parte delle autorità britanniche e dell’Interpol.

Anticipazioni Chi l’ha visto stasera 31 maggio: Rita Atria

Nel luglio del 2020, a 12 anni dalla chiusura delle indagini in Portogallo, il caso di Maddie McCann è tornato a far parlare di sé, quando la Procura federale di Germania ha reso noto il nome di un nuovo potenziale sospettato. Il suo nome è Christian Bruckner, un cittadino tedesco di 43 anni (31 all’epoca dei fatti) già condannato per lo stupro di una turista di 72 anni e detenuto per spaccio di droga, in passato protagonista di abusi sessuali e casi pedofilia. Bruckner viveva proprio nell’Algarve tra il 1995 e il 2007, e secondo la polizia tedesca sarebbe entrato nella stanza del residence per un forto, finendo infine per rapire la bambina e poi per ucciderla.

Lo scorso 22 maggio anche in Portogallo si è deciso di riaprire le indagini sulla sparizione di Maddie McCann, con la riprese delle ricerche concentrata dalle parti di un bacino artificiale sul fiume Arade, nell’Algarve, alla quale parteciperanno anche investigatori inglesi e tedeschi. Da qui la decisione di Federica Sciarelli di dedicare ampio spazio della diretta principalmente al caso di Maddie McCann. Stando alle anticipazioni di stasera 31 maggio di Chi l’ha visto si parlerà anche di morte di Rita Atria con un’intervista esclusiva a sua sorella. La diciassettenne scomparsa venne poi rinvenuta morta nella Capitale nel 1992. Il giallo sull’omicidio prende le mosse dal fatto che la giovane sparí dopo aver parlato qualvje giorno prima con Borsellino. Non mancheranno questa sera su Rai 3 le testimonianze dirette sulla situazione nelle zone alluvionate in Emilia-Romagna, nonché del caso di una 22enne scomparsa a Nettuno nel 2014: l’ex fidanzato della giovane è stato arrestato pochi giorni fa per l’omicidio dell’attuale compagna.