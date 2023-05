Dybala fidanzata chi è Oriana Sabatini: bisessuale

Chi è Oriana Sabatini fidanzata di Paulo Dybala: modella e cantante molto famosa, ha parlato della sua sessualità

Oriana Sabatini è l’attuale fidanzata di Paulo Dybala, calciatore ex Juventus e Roma. Al pari del compagno calciatore, la dolce metà dell’argentino è un volto molto famoso dello star system, con un grande seguito soprattutto sui social. Nata a Buenos Aires, Argentina, il 19 aprile del 1996, la fidanzata di Paulo Dybala ha 27 anni e si è fatta strada sin dalla giovane età nel mondo della moda. Oriana Sabatini vanta anche dei natali molto famosi, visto che è la figlia di Osvaldo Sabatini, ex attore e imprenditore molto celebre in Sudamerica, e di Catherine Fulop, attrice e modella venezuelana. Nella famiglia della modella figura anche Gabriela, ex campionessa di tennis negli anni Novanta. La wag dell’attaccante argentino ha quindi seguito la strada della madre e ha cominciato a lavorare come modella da quando aveva 13 anni, facendo la sua prima esperienza proprio insieme a sua madre.

Dopo quest’inizio, la fidanzata di Dybala inizia ad ampliare le sue attività, esordendo anche come attrice e imponendosi grazie ai suoi ruoli in produzioni argentine come Aliados, fiction che ha lanciato la carriera della sudamericana. Presto, Oriana Sabatini aggiunge alle sue attività anche quella di cantante, esplosa sempre con la serie tv Aliados, per cui la modella ha composto la colonna sonora. Nel 2017 si trova ad aprire i concerti di Ariana Grande e dei Coldplay in Argentina, mentre nel 2018 si esibisce con i Red Hot Chili Peppers. Il 2018 è anche l’anno in cui la ragazza ufficializza la sua relazione con il calcuatore che allora giocava alla Juventus.

Oggi, la fidanzata di Dybala prosegue le sue tante attività, in particolare ha rilasciato un singolo insieme a Boro Boro dal titolo Coco Chanel, e come possiamo vedere su Instagram è anche attiva come modella. Oltre alla sua carriera, Oriana Sabatini porta avanti, grazie anche alla sua numerosa platea sui social, battaglie su temi che la appassionano come quella contro il body shaming, una realtà che la ragazza ha conosciuto bene e che s’impegna attivamente per combattere.

Dybala e Oriana Sabatini figli

Paulo Dybala e Oriana Sabatini stanno insieme dal 2018 e da quel momento si sono dimostrati sempre molto affiatati e innamorati, presenziando a molti eventi insieme e mostrandosi spesso sui social. Dybala e Oriana Sabatini non hanno figli e non è chiaro se hanno in programma di allargare la famiglia, ma in più di un’occasione si è parlato della loro relazione. Un tema caldo, a proposito, è quello della sessualità di Oriana Sabatini, tema sia cui la fidanzata di Dybala è intervenuta su Instagram, ammettendo che, se proprio deve darsi un’etichetta, si definirebbe bisessuale, ma in generale la sua idea è quella che ognuno debba essere libero di provare i propri sentimenti senza pregiudizi o limitazioni.

Era il 2018 quando Oriana ha affrontato questo tema, in conseguenza di un video della canzone Stay or Run in cui la cantante baciava la modella Soledad Alonso. Come sappiamo, è anche l’anno in cui la Sabatini ha poi conosciuto Dybala, con cui l’amore dura molto forte tutt’ora. Stando a quanto si racconta, pare che il calciatore della Roma si sia invaghito della modella dopo averla vista al concerto di Ariana Grande e lei in un primo momento non sapeva chi fosse Paulo, non seguendo il calcio. I due poi si sono cominciati a frequentare e ora sono una coppia molto amata.