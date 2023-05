Ranieri di Monaco causa morte: i figli con Grace Kelly

Qual è stata la causa della morte del principe Ranieri di Monaco. L’uomo, già da prima del decesso, aveva problemi di salute

Il principe Ranieri di Monaco è stato un personaggio che ha fatto molto parlare di sé per il suo regno, ma anche molto spesso per le sue relazioni sentimentali con molte attrici, tra cui possono essere ricordate Gisèle Pascal e Grace Kelly, con cui si è anche sposato. L’uomo è morto all’eta di 81 anni il 6 aprile del 2005. Un decesso che è avvenuto per problemi di salute con cui combatteva da moltissimo tempo. La causa della morte di Raneiri di Monaco è infatti arrivata dopo una lunga battaglia con problemi polmonari, cardiaci e renali. Non a caso il sovrano, dal 7 marzo, era ricoverato nel centro Cardio-toracico di Montecarlo. A lui è succeduto il principe Alberto, che ancora oggi guida il Principato.

A fare grande notizia all’epoca sono stati anche i funerali, per quanto in molti hanno parlato di un addio silenzioso e di una Montecarlo che ha reso omaggio a quello che ora il suo sovrano in modo composto ed elegante. Tantissime ovviamente le delegazioni degli altri Stati, che gli hanno voluto rendere omaggio e che hanno voluto salutarlo per l’ultima volta. Tra questi possono essere ricordati l’allora presidente francese Jacques Chirac, con la moglie Bernadette, il re di Spagna, Juan Carlos, e il quello che in quegli anni era presidente della Camera dei Deputati, ossia Pier Ferdinando Casini. Raccolti nel loro dolore i dipendenti del Palazzo e i suoi collaboratori, che hanno dato vita a momenti toccanti e commoventi. La tomba di Ranieri di Monaco si trova all’interno della Cattedrale del Principato insieme agli altri reali.

Ranieri di Monaco moglie e figli

Ranieri di Monaco era figlio del conte Pierre de Polignac e della principessa ereditaria Charlotte Grimaldi. Il 18 aprile del 1956 ha sposato, l’attrice statunitense Grace Kelly. Divenuta sua moglie ha avuto tre figli: Carolina, nata nel 1957, Alberto, venuto alla luce nel 1958 e Stephanie, che è del 1965. I due si sono incontrati per la prima volta al Festival di Cannes nel 1955, dove lei era una delle star più attese, visto il suo ruolo in The Country Girl. Dopo il primo incontro c’è stata una lunga corrispondenza, con la loro storia d’amore rimasta segreta fino a quando il principe non è andato negli Stati Uniti. L’annuncio del fidanzamento è dunque datato 5 gennaio 1956. E intanto Grace sfondava sempre più nel cinema, anche grazie al genio di Hitchock. Poco dopo è arrivata la proposta di matrimonio, con tanto di anello. Il matrimonio di Ranieri di Monaco e Grace Kelly si sono celebrate il 19 aprile 1956, con più di 30 milioni di persone collegate da tutto il mondo. Il loro è stato per 26 anni un amore felice. E lo è stato finché l’attrice è rimasta vittima di un incidente stradale nel 1982. Un impatto devastante che le ha causato perdita di conoscenza e a seguire un aneurisma cerebrale, causa della morte di Grace Kelly.

Per quel che riguarda i tre figli di Ranieri Carolina è la primogenita ed è la principessa di Hannover. Pilastro importante di casa Grimaldi, da poco ha festeggiato i suoi 65 anni. A far parlare è il suo matrimonio Ernst August, da sempre al centro di scandali ed episodi spiacevoli. I due comunque, dopo anni turbolenti fatti di liti e riappacificazioni, da tempo vivono vite separate. Alberto invece è stato l’erede al trono ed è ancora oggi il principe di Monaco. Sua moglie è Charlène Wittstock, che è un’ex nuotatrice e modella. Infine la terzogenita Stephanie ha dedicato la sua vita ai costumi, ma ha anche creato un profumo. Nel 1986 ha aperto a Monaco un café-bar e un negozio di abbigliamento specializzato in jeans, di cui ancora oggi si occupa personalmente. Carolina di Monaco ha avuto quattro figli: Charlotte, Pierre e Andrea Casiraghi e Alessandra di Hannover. Stephanie tre: Camille, con Gottlieb, e Pauline e Louis con Daniele Ducret. Infine il re Alberto di Monaco ha avuto due figli: Alexandre e Jazmin Grace Grimaldi.