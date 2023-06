Anticipazioni Beautiful Steffy muore con Finn Sheila fa un’altra vittima

Le anticipazioni delle prossime puntate di Beautiful dopo la furia di Sheila che spara a Steffy e la manda in ospedale insieme a Finn

Le anticipazioni di Beautiful delle puntate dal 3 al 9 giugno su Steffy e Finn sono letteralmente elettrizzanti. Tutto ruota, ancora una volta, intorno a Sheila, protagonista, come spesso le capita, al negativo. La donna, come abbiamo visto, in uno dei suoi momenti di crudeltà ha sparato in direzione di Steffy, ma ha colpito suo figlio Finn, che proprio al momento dello sparo si è messa tra la pistola e Steffy, prendendo il proiettile al posto della ragazza e finendo così a terra esanime. Dopo questo tragico colpo, Sheila, pur sconvolta, è riuscita a sparare anche a Steffy, lasciando i corpi dei due a terra in gravi condizioni dopo aver provato a mascherare la situazione inscenando un finto rapimento. Quando la situazione sembra essere destinata a volgere al peggio, ci pensa Deacon, però, a provare a salvare i due, portando Steffy e Finn in ospedale. Da qui, dunque, partono le anticipazioni sulle prossime puntate di Beautiful.

Anticipazioni Beautiful Sheila Steffy Finn

Portati in ospedale, Steffy viene operata d’urgenza e le sue condizioni, gravissime, vengono stabilizzate, mentre all’apparenza non c’è nulla da fare per Finn. Dalle spoiler su Beautiful dalle puntate americane Deacon va da Ridge per raccontargli cosa è successo a sua figlia e ovviamente lui si fionda in ospedale. L’uomo finisce ulteriormente centro di questa vicenda, perché da lui si reca anche Brooke, che avverte che è successo qualcosa di molto grave e decide di indagare, trovando le conferme delle sue sensazioni proprio da Deacon, che racconta di ciò che è accaduto a Steffy e Finn. Non finisce qui, però, perché Deacon diffonde il racconto di ciò che è successo ai due ragazzi anche alla stessa Sheila, che così apprende che, a differenza di quanto credeva, Steffy è ancora viva e quindi, se si riprendesse, potrebbe raccontare dell’aggressione di Sheila. La donna, dunque, si reca in ospedale da Steffy per monitorare in prima persona le sue condizioni e cercare di fare qualcosa affinché lei non si riprenda, ma lì ci sono tantissime persone che incitano la figlia di Ridge a resistere ora che la sua vita è appesa a un filo dal momento che Steffy è finita in coma. Apparentemente muore invece Finn, che si è sacrificato per Steffy, il cui destino rimane tragicamente appeso a un filo. Con la sua furia, Sheila ha fatto un’altra vittima e stavolta è condannata a portare un peso che sicuramente le farà molto male visto che ha sancito la morte del suo stesso figlio, ma per la donna il futuro è molto nebuloso, perché le condizioni di Steffy rappresentano un grande rischio, dal momento che qualora dovesse svegliarsi inchioderebbe sicuramente Sheila. Stando alle anticipazioni di Beautiful molti stanno già cominciando a sospettare che la donna abbia un ruolo in questa vicenda per chi non vuole ulteriore spoiler. Alla fine si scoprirà che Finn si è finto morto per incastrare sua madre e Steffy si salverà dal coma e in un primo momento non ricorderà nulla della sparatoria.