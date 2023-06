Barbara Balanzoni chi è e perché radiata dall’ordine dei medici

La dottoressa Barbara Balanzoni fa ormai parlare di lei da parecchio tempo. Ma perché è stata radiata dall’Ordine dei Medici?

Era il 2020 quando il nome di Barbara Balanzoni ha iniziato a balzare agli onori delle cronache. La pandemia da Covid-19 preoccupava il mondo intero, ma a farsi strada, nel momento in cui arrivavano le prime vaccinazioni, era il movimento No Vax, con molti medici che esponevano posizioni vicini a questo mondo, diventandone persino dei punti di riferimento e dei veri e propri idoli. Tra questi c’era anche la dottoressa, o meglio anestesista, originaria dell’Emilia-Romagna. Anche se la donna, in un primo momento, si schierava contro i No Vax, definendoli una sorta di vera e propria setta. Nel 2021 però c’è stato il cambio di casacca, con il medico che si è espressa, anche con termini pesanti, contro la gestione e somministrazione dei vaccini.

Inoltre ci sono stati anche insulti nei confronti del lavoro svolto dai colleghi vaccinatori, dai neolaureati e medici. Per le sue posizioni, definite violente e volgari, l’Ordine dei Medici di Venezia ha deciso di radiarla nel luglio del 2022, quindi circa un anno fa. Nelle nove pagine della decisione della Commissione per gli iscritti all’albo, pubblicata dal sito Nursetimes, vengono riportati i vari passaggi e gli interventi pubblici della dottoressa, motivandone così la radiazione immediata.

Barbara Balanzoni Ordine dei medici: perché è stata radiata

Secondo l’ormai famoso documento dell’Ordine dei Medici di Venezia che ha deciso per la sua radiazione, l’anestesista avrebbe abusato della sua credibilità, utilizzando in più di un’occasione toni violenti e aggressivi e per di più assumendo una posizione di completo e totale rigetto di tutta la gestione pandemica. Il riferimento è sia alla campagna vaccinale che all’utilizzo del green pass. Ma qual è stata all’epoca la reazione della 47enne emiliana? Quest’ultima, in uno dei suo numerosi post che appaiono sui social network in cui ha commentato definendo l’Ordine dei Medici che l’ha cacciata una sorta di vera e propria associazione a delinquere.

Inoltre va detto che l’Ordine di Venezia, a cui lei, come detto, era iscritta le ha poi anche contestato i modi e i metodi con i quali avrebbe manifestato le sue posizioni anti-vax. Il pensiero va agli insulti ai suoi colleghi, arrivati con l’utilizzo di frasi e parole volgari e scurrili. Il medico però ha replicato duramente a tutto ciò e ha sostenuto in più occasioni di curare le persone malate di Covid. Anche in questo caso, l’Ordine ha risposto, sottolineando come la donna si sia sempre rifiutata di presentare alla della comunità scientifica i risultati del suo lavoro. Infine un’altra accusa è quella di aver scoraggiato, nei momenti difficili e delicati della pandemia, ha avrebbe anche le persone a recarsi in ospedale. Insomma, accuse molte chiare e dirette.

Ma che cosa fa oggi, a distanza di un anno dalla radiazione, Barbara Balanzoni? Dando uno sguardo ai suoi profili social, la donna sembra dedicarsi alla sua passione per il trekking e per le passeggiate in montagna, continuando però a dare, in un certo senso, anche informazioni legate al benessere personale e fisico, consigliando dei metodi di allenamento specifico per aumentare la propria massa muscolare.