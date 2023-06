Jamie Foxx paralizzato: cosa è successo all’attore

Il noto attore Jamie Foxx sembrerebbe aver avuto un gravissimo problema di salute che l’avrebbe reso paralizzato: ma che cosa è successo?

Jamie Foxx è un attore che ha raggiunto una certa celebrità e una grande notorietà per ruoli iconici in alcuni film come Django e Ray ed è apprezzato anche dai più giovani per la sua partecipazione a Spiderman: No way home. Nelle ultime settimane però si è iniziato a parlare di lui per alcune notizie circolate sul suo stato di salute. Un po’ di tempo fa la stella di Hollywood è stata ricoverata, ma a preoccupare e non poco è stata una voce, o meglio una rivelazione, fatta da Mike Tyson.

Infatti, secondo quanto raccontato e rivelato dall’ex pugile, che ha rilasciato recentemente un’intervista al podcast Valuetainment, il 55enne avrebbe avuto un ictus che lo starebbe ora tenendo impegnato in una particolare e delicata riabilitazione. Eppure Iron Mike ha sottolineato come, soltanto qualche mese fa, i due si erano visti in quel di Los Angeles e il buon Jamie Foxx sembrava stare bene ed essere in grandissima forma.

Jamie Foxx malattia: che cosa è successo all’attore

Ma che cosa è realmente successo a Foxx? Secondo quanto riportato da Tmz, sembra che lo stato di salute dell’attore, nelle ultime settimane, sia ulteriormente peggiorato, fino a diventare quasi critico. Nonostante ciò sua figlia ha rilasciato una dichiarazione poco dopo che è stato portato in ospedale. La ragazza ha voluto in particolar modo tranquillizzare i fan, affermando che suo papà è comunque in via di guarigione. I suoi parenti cercano di essere ancora positivi e ottimisti, ma starebbero anche cercando di prepararsi al peggio. Va detto però che la natura esatta delle condizioni di Jamie Foxx non è stata ancora rivelata, ma le indiscrezioni e i rumors parlano di lesioni spinali, cancro e appunto ictus, tanto che l’uomo sarebbe stato ricoverato proprio in una clinica specializzata in queste patologie.

Dunque sembrano esserci pochi dubbi sul ricovero prolungato dell’attore statunitense, ma per il resto vi è una totale scarsità di notizie sulle sue condizioni. Però la preoccupazione per Jamie Foxx e il suo stato di salute si spiega ed è in gran parte legato anche con alcune notizie che sono circolate nelle settimane precedenti al suo ricovero e che sembrano comunque confermare una complicazione dal punto di vista medico. Pare infatti che, a metà marzo, come riportato anche Sky News, durante le riprese di Back in action, l’attore abbia sofferto di sintomi che avrebbero fatto pensare a un vero e proprio esaurimento nervoso. Ed è proprio in seguito a ciò che, direttamente sul set, avrebbe licenziato ben quattro membri della troupe. Per di più, secondo il Daily Mail, l’episodio sarebbe stato talmente grave da convincere la co-protagonista del film, Cameron Diaz, che tra l’altro era tornata a recitare dopo essersi ritirata nel 2018, ad abbandonare il proposito di riprendere la sua carriera hollywoodiana.

Insomma, voci, rumors e indiscrezioni si susseguono. Non resta che attendere ulteriore chiarezza sullo stato di salute di Jamie Foxx. Maggiore chiarezza che può arrivare anche dal mondo dei social dove sua figlia Corinne è sempre molto attiva.