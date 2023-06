Blanca 2 quando va in onda

Tutto ciò che si sa sulla seconda stagione di Blanca: quando vanno in onda le nuove puntate e le novità che ci saranno

A partire da domenica 4 giugno andranno in onda, su Rai 1, le repliche della prima stagione di Blanca e questo ritorno in scena della serie con Maria Chiara Giannetta fa sicuramente tornare in auge le domande circa le nuove puntate della fiction. Da circa un mese le riprese di Blanca 2 sono terminate, per cui non dovrebbe mancare troppo al grande ritorno della serie, per cui, però, ancora non c’è una data d’uscita. È molto probabile, comunque, che Blanca 2 sarà uno dei titoli di punta della prossima stagione di Rai 1 e le nuove puntate potrebbero vedere la luce, dunque, nell’autunno 2023. Un’ipotesi è che venga seguito lo schema della prima stagione, quando il primo episodio è stato rilasciato a novembre e la serie si è poi conclusa poco prima di Natale. Blanca 2 potrebbe, dunque, uscire a novembre 2023, a due anni precisi dall’uscita della prima stagione, ma potrebbe anche anticipare magari ad ottobre, in tal senso bisogna attendere qualche notizia in più dai canali ufficiali Rai. Rimane viva l’ipotesi che Blanca 2 potrebbe andare in onda nei primi mesi del 2024, scenario che potrebbe verificarsi già che altro in caso di ritardi, ma sembra al momento l’ipotesi più estrema: la finestra da tenere d’occhio è quella che va da settembre a dicembre 2023, in attesa di notizie più certe.

Blanca 2 cast

Nella seconda stagione di Blanca rivedremo tutti i volti amati della prima stagione. A partire, chiaramente, da Maria Chiara Giannetta che interpreta la protagonista Blanca, e al suo fianco ovviamente torna anche l’amatissimo Linneo, l’inseparabile cane guida della giovane ragazza. Tornano anche Giuseppe Zeno e Pierpaolo Spollon, che interpretano rispettivamente l’ispettore Michele Liguori e il cuoco Nanni, che poi si è rivelato essere Sebastiano, le due fiamme di Blanca nella prima stagione, che continueranno a imbastire i loro legami con la giovane e continueranno anche a fare i conti col loro passato. Nel cast di Blanca 2 troviamo, poi, anche Enzo Paci nei panni di Bacigalupo, Antonio Zavattieri, Sara Ciocca e Ugo Dighero. Ci sarà spazio con tutta probabilità anche per nuovi personaggi in Blanca 2, ma a riguardo vice maggior riserbo, con la produzione che non ha diffuso molti dettagli sulla nuova stagione, in attesa che venga presentata a dovere con tutta probabilità. Ciò che sappiamo, comunque, è che le nuove puntate di Blanca approfondiranno ancora di più il mondo di Blanca e soprattutto il suo passato, con alcuni segreti familiari che torneranno a galla e che porteranno diverse questioni nella vita della giovane, che intanto si trova a dover fare i conti con molte sfide anche sul posto di lavoro. Blanca non è l’unica, però, che dovrà fare i conti col passato, perché nelle nuove puntate conosceremo qualche dettaglio in più sul passato di Sebastiano e faremo la conoscenza anche di una vecchia fiamma del passato di Liguori, che non si attirerà certo le simpatie di Blanca. Tante novità, dunque, per l’attesissimo ritorno di una delle fiction più amate del palinsesto Rai, che in queste settimane può essere rivissuta su Rai 1.