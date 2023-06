Giovanni Papa XXIII sepoltura: tomba dove si trova

Dove è sepolta la tomba del papa Giovanni XXIII, uno dei pontefici più amati della storia della Chiesa, morto esattamente 60 anni fa?

Giovanni XXIII, soprannominato il Papa buono, in particolar modo per via della sua natura allegra e benevola, e senza alcun dubbio uno dei pontefici più amati della storia della Chiesa, è morto esattamente sessant’anni fa, più precisamente il 3 giugno del 1963. La causa del decesso per lui è stata l’aggravarsi di una brutta peritonite. In realtà però l’uomo soffriva, da circa un anno, di un tumore allo stomaco,, anche se, nonostante ciò e il suo stato di salute tutt’altro che ottimale, si era impegnato per i suoi fedeli e aveva anche evitato lo scoppio di un vero e proprio conflitto tra Stati Uniti e Unione Sovietica, visto i tempi di Guerra Fredda. Insomma, un uomo dal carattere e della tempra forte. Per questo era amato da tutti.

L’uomo, che è stato il Pontefice tra il 1958 ed il 1963, è stato, come si è intuito e capito, il maggior sostenitore del Concilio Vaticano II, sebbene non l’ha visto terminare a causa appunto della sua morte. Ma dov’è sepolta la sua tomba? I suoi resti si trovavano in un primo momento nella grotta delle tombe papali, per essere poi trasferiti a San Pietro nel 2001, dopo la sua beatificazione. Recentemente la sua urna dopo una peregrinatio in quel di Bergamo. Ancora oggi, di fronte alla sua sua sepoltura, si recano tanti fedeli provenienti da tutto il mondo, per poterlo omaggiare e salutare.

Giovanni Papa XXIII film

Giovanni XXIII, il cui vero nome all’anagrafe è Angelo Roncalli, ha anche ispirato un film, intitolato Il Papa buono, andato in onda per la prima volta nel 2003 e diretto da Ricky Tognazzi. La pellicola tra l’altro sarà trasmessa, in occasione proprio del sessantesimo anniversario della sua morte, su Canale 5 la sera del 4 di giugno. In sostanza si tratta di una vera e propria biografia che ha avuto principalmente l’obiettivo e lo scopo di ripercorrere tutte le tappe salienti della vita prima dell’uomo e poi del pontificato del grande ed amatissimo religioso di origine lombarda. Per quel che riguarda il cast, non può non essere sottolineata l’interpretazione di Bon Hoskins, a cui è stato affidato proprio il ruolo principale.

Il protagonista è comunque affiancato e accompagnato da tantissimi altri attori di livello. Fra questi possono essere in particolar modo ricordati: Fabrizio Vidale, John Light, Francesco Venditti, Carlo Cecchi, Rolando Ravello, Sergio Bustric, Francesco Carnelutti, Monica Piseddu, Joan Giammarco, Ivo Garrani, Rosalinda Celentano, Roberto Citran, Goran Jevtic. Tra l’altro, lo stesso Ricky Tognazzi, oltre ad essere il regista, si è ritagliato per sé anche il ruolo di un monsignore. Molto importanti sono state anche le location e le città in cui il film è stato girato. Infatti la pellicola ha toccato vari e suggestivi luoghi, come Cassino e Montecassino (Frosinone), Venezia, Roma, Bergamo, Caserta e, ovviamente, Sotto il Monte Giovanni XXIII, il piccolo comune della provincia di Bergamo dove tutta la storia e la vita del Papa buono ha avuto inizio.