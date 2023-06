Danny Quinn moglie e figli: Patrizia Rossetti

La vita privata di Danny Quinn, cosa fa oggi dopo il successo l’ex vincitore de La Fattoria. La moglie e i figli del’erede di Anthony

Danny Quinn oggi è sparito dal piccolo schermo e si dedica anche alla sua famiglia formata sua moglie e la sua piccola figlia. Il suo è un nome che in Italia ha cominciato a essere celebre soprattutto nel corso degli anni Ottanta. Il ruolo che l’ha consacrato e l’ha definitivamente fatto entrare nel cuore della gente è stato senza alcun dubbio quello di Renzo nella miniserie Rai dedicata a I Promessi Sposi, andata in onda proprio nel 1989. Da quel momento ha iniziato a lavorare con continuità in tv, conducendo persino il Festival di Sanremo. Negli anni Duemila il figlio di Anthony Quinn è stato tra i protagonisti del reality show Mediaset La Fattoria, dove, alla fine, è riuscito a conquistare addirittura la vittoria, raggiungendo così ancora una volta l’apice.

Molto spesso a incuriosire è stata anche la vita privata e sentimentale di Danny Quinn. Il modello si è sposato nel 2016 con Nancy Maamary. La moglie dell’attore è un’aristocratica originaria e facente parte di una famiglia libanese, che per di più è imparentata con i reali sauditi. La sorella della donna è infatti la nuova compagna del re dell’Arabia Saudita. I due si sono conosciuti in Sardegna, quando Nancy, a quell’epoca conduceva un programma televisiva in quel di Beirut. Nel 2018 Danni Quinn e sua moglie hanno festeggiato la nascita di Luna, la prima e anche unica figlia. In passato all’uomo sono stati attribuiti vari flirt, tra cui può essere ricordato quello presunto con Patrizia Rossetti, conduttrice televisiva. Un gossip tornato in auge nell’edizione del Gf Vip 7, rievocato dal concorrente Alberto De Pisis. Il gieffino ha ricordato che la Rossetti e Danny Quinn si sarebbero conosciuti durante una sfilata e si vociferava che lei si fosse seduta sulle ginocchia di lui. All’epoca pare che l’attore e modello fosse già sposato ma non si è mai avuto conferma di questo flirt amplificato da una paparazzata a detta di De Pisis.

Danny Quinn oggi cosa fa

Ma che fine ha fatto Danny dopo La Fattoria. Figlio di Antony Quinn, negli anni Novanta i due hanno avuto un rapporto turbolento, dopo la causa di divorzio dalla madre e le conseguenti voci che vedevano l’attore come un padre violento, smentite in gran parte dal modello. La vittoria nel suddetto reality gli ha senza alcun permesso di ottenere e di arrivare il gradimento del pubblico, avendo la meglio su personaggi come la compagna di Albano, Loredana Lecciso, o il figlio di Alba Parietti, Francesco Oppini. Negli ultimi anni però le sue presenze televisive sono stati via via sempre meno. Dopo quella vittoria, è tornato all’Ariston in qualità di ospite nel 2013, insieme agli altri tre compagni di viaggio del 1989, ossia Rosita Celentano, figlia di Adriano, il figlio del famoso attore italiano Gianmarco Tognazzi e la figlia di Lucia Bosé Paola Dominguin. Un tuffo nel passato che per lui è senza alcun dubbio stato molto importante ed emozionante.

Ultimamente Danni Quinn sembra aver preferito lavorare di più dietro le quinte, partecipando infatti a diverse produzioni come Don Matteo nel 2006 e Ris Roma – Delitti imperfetti nel 2010. Per il resto l’ex vincitore della Fattoria sembra volersi dedicare soprattutto alla sua famiglia, all’amore per sua moglie e per sua figlia. Tra l’altro, in un’intervista di un po’ di tempo fa, dove ha raccontato molto di lui, anche come ha conosciuto la sua dolce metà, ha spiegato di non voler altri figli e di essere felice così. Insomma, non resta che attendere un suo ritorno sul piccolo schermo, magari anche solo e soltanto sporadico. A 59 anni probabilmente avrebbe ancora tanto da dire e dare al mondo dello spettacolo.