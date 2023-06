Vite al limite fratelli Hambrick Lonnie oggi senza freni su Nowzaradan

Cosa fa oggi Lonnie Hambrick protagonista di Vite al limite insieme a suo fratello John: il cambiamento è impressionante

Lonnie Hambrick è stato uno dei protagonisti di Vite al limite e insieme a suo fratello John ha compiuto un percorso davvero incredibile. Come ben sappiamo, i pazienti del Dottor Nowzaradan si trovano spesso in condizioni molto complesse e Lonnie quando è arrivato a Vite al limite non era da meno, visto che il suo peso era di circa 280 chili. Insieme a suo fratello John, dunque, l’uomo ha intrapreso un percorso di cura di 12 mesi, che come sempre capita ha l’obiettivo di ridurre sensibilmente il peso così da permettere l’operazione di chirurgia bariatrica, fondamentale in casi del genere. Lonnie ha preso molto sul serio il suo compito e ha perso nei dodici mesi di cura con il Dottor Nowzaradan circa 120 chili, arrivando a pesare poco più di 160 chili dopo un anno di terapia. Un risultato eccezionale, perché il fratello di John Hambrick ha dimezzato quasi il suo peso, riuscendo ad arrivare nei parametri per ricevere l’operazione. Al termine del percorso di cura in Vite al limite, Lonnie ha continuato il suo percorso di dimagrimento, continuando a perdere peso e oggi appare davvero diversissimo da com’era. Su Instagram possiamo vedere le foto di Lonnie oggi e il colpo d’occhio è davvero impressionante. Al di là del cambiamento fisico, il ragazzo sembra anche essere rinato psicologicamente. Come raccontano i media oltreoceano e come si vede benissimo anche dai social, Lonnie ha ripreso in mano la sua vita e si è affermato come hairstylist in Texas, lavorando all’interno di un salone di bellezza. Il protagonista di Vite al limite ha anche ottenuto un discreto seguito sui social e qui pubblica moltissimi contenuti, con foto e video che lo ritraggono felice e sorridente nelle feste in piscina o in palestra. La storia di Lonnie ha attirato moltissimo l’interesse, con diversi fan che hanno commentato entusiasti il suo cambiamento, dicendosi ispirato dai risultati ottenuti da Lonnie Hambrick. Dal canto suo, il parrucchiere del Texas si presta moltissimo a diffondere il suo buon esempio su Instagram, dove tra l’altro cerca di essere un ispiratore anche su altri temi, come ad esempio quello del sostengo alla comunità LGBTQ, con cui Lonnie sta celebrando attivamente il mese del Pride. Gli stessi risultati eccezionali di Lonnie sono stati ottenuti da suo fratello John, anche lui molto bravo nel seguire il percorso di cura del Dottor Nowzaradan. Dopo i 12 mesi di cura, John era arrivato a pesare 170 dai 310 di partenza, compiendo anche lui un grande cambiamento. Dopo la fine dell’anno, proprio come suo fratello John ha continuato a perdere peso e ha ripreso in mano la sua vita e oggi, stando a quanto si legge dai media statunitensi, l’ex paziente di Vite al limite è un allenatore di football. John è molto meno attivo sui social rispetto a suo fratello, ma ogni tanto appare nelle foto e nei video di Lonnie e i due si mostrano davvero felici, consapevoli di aver fatto un percorso eccezionale.