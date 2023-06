Ana Garces chi è Jana de La Promessa telenovela spagnola

La Promessa telenovela spagnola: chi é Ana Garces, l’attrice spagnola che interpreta la protagonista Jana. La sua vita privata

Si chiama Ana Garces la protagonista Jana della tenovela spagnola La Promessa. Fin dalle primissime puntate la soap sta appassionando i telespettatori del pomeriggio di Canale 5. Insomma, dopo Il Segreto e Terra Amara, un’altra serie tv sta conquistando il cuore dei telespettatori. Come ormai tutti sapranno fin troppo bene, la trama della telenovela racconta principalmente di Jana, una giovane domestica che, per trovare la verità sulla morte della mamma e la scomparsa del fratello, pare davvero esser disposta a fare di tutto.

A interpretare il ruolo della protagonista è Ana Garces. Classe 2000 di Valladolid,, l’attrice spagnola è molto conosciuta e nota nel suo Paese, in particolar modo per alcune pellicole a cui ha partecipato nel corso della sua carriera. Tra questa possono essere ricordate Quizas manana, Gallo rojo, Los comedores de loto. L’atttrice però si è fatta strada soprattutto grazie al teatro. Infatti, dal 2014 al 2017, ha preso parte allo spettacolo El diluvio que viene. Nel 2016 si è impegnata anche in un musical, intitolato Don Juan, che è stato in realtà il prodotto dell’adattamento di Carlos Martín Sañudo. La si è vista anche in alcuni cortometraggi e videoclip musicali, come, per esempio, Guerra y Humo degli Ecos de la Hysteria. Insomma, si può dire che, quello della recitazione, in tutte le sue molteplici sfaccettature, sia senza alcun dubbio il suo mondo.

Ana Garces fidanzata: vita privata

Sicuramente però è La Promessa che le sta donando una vera e propria consacrazione, visto che la 22enne si sta facendo conoscere anche in Italia. Ma questo per lei, più che un punto di arrivo, potrebbe rappresentare un vero e proprio trampolino di lancio,, vista anche la sua giovane età. Ma che cosa si sa sulla vita privata e sentimentale di Ana Garces? Innanzitutto va detto che, fin da quando era bambina, si è appassionata e avvicinata al mondo della recitazione. Ed è proprio per questo motivo che ha deciso e scelto di formarsi e di provare a sfondare in questo campo. Non a caso, nel 2018 ha iniziato a studiare Arte Drammatica presso la Escuela Superior de Arte Dramático di Castiglia e León. La laurea per lei è arrivata nel 2021, ossia esattamente due anni. Contemporaneamente la Garces ha anche fatto e svolto un corso di recitazione presso l’Accademia delle Arti dello Spettacolo di Bratislava. Dunque di certo l’iberica non è una che non ha fatto la gavetta.

Per quel che riguarda la sua vita sentimentale, la quasi 23enne sembra aver fatto della privacy e delle riservatezza il suo stile di vita. Infatti non si hanno informazioni su sue eventuali relazioni o frequentazioni. L’attrice può comunque essere seguita sul suo profilo Instagram, dove, al momento conta quasi 15mila follower, segnale della popolarità che sta via via raggiungendo grazie a La Promessa. Sul suo profilo Instagram Ana Garces, oltre a riferimenti e scatti lavorativi, si può notare la sua passione per i viaggi, che l’ha portata recentemente a visitare anche Roma. E chissà che prima o poi non si possa scorgere qualche indizio amoroso. Al momento il volto di Jana de La Promessa risulta non essere fidanzata.