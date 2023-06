Manifest 5 si farà? Scena censurata fa scandalo

Manifest 5 si farà o l’ultima puntata della serie su Netflix è quella della quarta stagione. Spunta una scena tagliata che fa ben sperare

Manifest 5 si farà o no è il che dubbio in questo momento attanaglia i fan. È una delle serie tv made in Netflix più amate, in particolar modo in queste ultime ore e di cui si parla di più. Il motivo è che il finale di questo telefilm è arrivato sulla piattaforma streaming on demand il 2 di giugno, quindi comunque da poco tempo. Un’ultima puntata di Manifest 4 che ha lasciato in molti senza parole perché finisce per chiudere definitivamente il cerchio di tutti gli episodi, rimandando alla puntata pilota da cui il volo 828 ha preso il via ed è cominciato, datata 2018. Chi sbaglia finisce in cenere e quindi sembra non esserci speranza per una quinta stagione se non fosse per una scena tagliata. Ovviamente ci sono state molte risposte a tutti i misteri che hanno accompagnato chi ha seguito la storia con grande attenzione e passione. Ma ciò che più ha interessato gli appassionati della serie tv è che, grazie a questo escamotage, è stato lasciato aperto uno spiraglio a una possibile continuazione.

Ed ecco che la domanda non può che essere solo e soltanto una: ci sarà una quinta stagione di Manifest. La risposta, che è negativa, deluderà i fan solo in parte. Infatti la quarta è stata l’ultima stagione della saga e ufficialmente non vi sarà alcun proseguimento della storia, nonostante, come detto, molte questioni siano rimaste aperte e irrisolte. Ai fan dunque stando alle dichiarazioni ufficiali resterà più di qualche domanda senza alcuna vera e propria risposta. Il piano iniziale del creatore Jeff Rake, rivelato in un’intervista, rilasciata nel 2021, a Entertainment Weekly, era di arrivare addirittura a sei stagioni Qualcosa però è dunque cambiato nel corso del tempo, pur non modificando troppo l’evolversi e lo svilupparsi della storia, che è comunque riuscita a giungere ad una conclusione. A sparigliare le carte è stato però Josh Dallas che ha fatto spoiler su una scena tagliata che apre a Manifest 5. Non ha spiegato nel dettaglio cosa è stato girato e poi censurato nel montaggio, ma ha rivelato che avrebbe potuto riaprire la trama a nuovi viaggi.

Quante stagioni ha Manifest

Manifest 4 è stata dunque l’ultima stagione della serie tv. Tra l’altro quest’ultimo capitolo è stato diviso in due parti, con la prima che è arrivata su Netflix, che ne ha acquisito i diritti nel gennaio del 2002, nel finale proprio del 2022, più precisamente nel mese di novembre. La seconda parte invece è giunta sulla piattaforma, come detto, più recentemente, ossia nel 2023. Le altre tre stagioni sono tutte disponibili e visibili, con l’intera saga che può essere rivista in qualsiasi momento. In originale la serie è dunque composta da quattro stagioni di 62 episodi, ognuna dei quali ha una durata che varia dai 42 ai 50 minuti circa. Entrando nel dettaglio e nello specifico, si può ulteriormente dire che la prima stagione comprende i primi 16 episodi, la seconda stagione 13, la terza stagione 13, mentre la quarta stagione i rimanenti 20. Insomma, una suddivisione tutto sommato abbastanza equa.

Nel cast del gran finale di Manifest a fare notizia è stato il ritorno di Melissa Roxburgh, Josh Dallas, J.R. Ramirez, Luna Blaise, Ty Doran, Parveen Kaur, Matt Long, Holly Taylor e Daryl Edwards. Il produttore Jeff Rake ha voluto dunque a disposizione tutto il cast che ha fatto la storia del telefilm. Sicuramente l’assenza di una nuova stagione può rappresentare per molti una vera e propria delusione, ma questo non scalfisce lo spettacolo che ha conquistato milioni di persone sparse in tutto il mondo.