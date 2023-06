Maria Sofia Federico chi è l’influencer del caso incesto

Chi è Maria Sofia Federico, 18 anni ex Collegio. La vita privata, il suo profilo Instagram e la storia dei suoi genitori. Non solo il caso incesto

Maria Sofia Federico, 18 anni, è un’influencer romana molto seguita sui social grazie alla sua esperienza televisiva ne Il Collegio 6. Ha poi deciso di sfruttare la notorietà ottenuta per lanciare una carriera online, su Twitch, TikTok e piattaforme per adulti. Oggi la content creator è al centro di svariate battaglie, come quella vegana, manifestando contro il consumo della carta e la vendita nei supermercati. Al tempo stesso si è esposta in merito alla libertà di orientamento sentimentale. Parlando della sua vita privata e sentimentale si è definita poli amorosa e fidanzata con una ragazza che accetta la poligamia. Maria Sofia Federico è nata a Valmontone, in provincia di Roma, nel 2005. Appassionata di lettura, scrittura e musica, come tanti, ha poi visto cambiare lentamente la sua vita. Iscrittasi a Instagram per hobby, ha iniziato ad accumulare un discreto numero di follower, che infine l’ha spinta in televisione. Molto provocatoria, ha saputo sfruttare al meglio le chance ricevute. All’età di 16 anni Maria Sofia Federico ha partecipato a Il Collegio 6, nel 2020, distinguendosi come attivista. In seguito terminato il liceo a Roma, e continuando la sua professione di content creator anche per adulti, si è iscritta alla scuola di cinema. La romana per lavoro da grande vorrebbe fare la regista di film spinti. I genitori di Maria Sofia Federico sono Luca Federico Preziosi e Antonella, non si sa che lavoro fanno. Seppur riservati, rispetto alla figlia, sono spesso scesi in campo per difenderla dagli attacchi degli hater, il padre con una lettera la madre con un tatuaggio con il volto della ragazza. La stessa influencer parlando della sua vita privata ha precisato che i genitori sono contrari alla sua carriera nel mondo a luci rosse.

Essere sotto i riflettori, però, porta sia applausi che fischi. L’influencer 18enne spesso fa parlare di sé. L’episodio più noto è quando è finita al centro di una polemica enorme per le sue parole pronunciate su Twitch durante un confronto sul canale di Ivan Grieco che, al suo pari, è finito nella tempesta. Il motivo è presto spiegato e ha a che fare con i rapporti intimi tra consanguinei. Maria Sofia Federico e incesto sono due parole facilmente associabili oggi, dopo le sue parole. Si è infatti detta a favore di questa pratica in determinate circostanze e che andrebbe in realtà normalizzato, nel senso che bisognerebbe parlarne. Per quanto possa sembrare incredibile, tutti e tre i partecipanti del confronto online si sono detti favorevoli, il che comprende anche Francesca Palumbo. Ma cosa ha detto davvero sull’incesto Maria Sofia Federico? In seguito alla polemica nata su Twitter ha spiegato come il video diventato virale sia stato tagliato ad hoc, il che ha spinto degli utenti a proporne una parte più ampia, che però all’influencer del Collegio ancora non basta.

A Fanpage la content creator ha spiegato il suo punto di vista, precisando la sua premessa in merito. I rapporti incestuosi sono spesso frutto di dinamiche di potere in famiglia e sono quindi equiparabili allo stupro, dice. Discorso differente se si instaura una relazione fisica o sentimentale tra cugini che non hanno legami e tra i quali c’è totale assenza di dinamiche di ogni sorta. Si tratterebbe di due sconosciuti, in pratica, che decidono di stare insieme nonostante lo stigma della consanguinità. Si è dissociata dalle parole di Ivan Grieco, in pratica, che ha proposto un esempio che ha sconvolto tutti: “Se un mio amico di 25 anni mi dicesse che ha fatto l’amore protetto con sua madre ieri, non mi scandalizzerei”.

Maria Sofia Federico Il Collegio

Ancora minorenne, all’età di 16 anni, Maria Sofia Federico ha partecipato a Il Collegio 6, riuscendo a mettersi in mostra per il suo carattere molto intraprendente. Difficile imporle delle regole, come in fondo a tutti i ragazzi della sua età. L’attivismo non è qualcosa che è esploso in lei in seguito, anzi. Ciò vuol dire che ha portato certe tematiche per lei cruciali anche all’interno del programma Rai. Si è però preoccupata più dei rapporti interpersonali e della visibilità, attraverso il suo personaggio, che della condotta scolastica. Al termine dello show è stata infatti indicata come non classificata per motivi disciplinari. Il motivo? Ha organizzato uno scambio d’abiti tra maschi e femmine all’insaputa del Preside, dando il via a una manifestazione. Tra le frasi celebri di Maria Sofia Federico quella legata alla volontà di voler cambiare il mondo e la sua battaglia contro l’imposizione sui peli e la depilazione. Dopo la sua esperienza nel docu reality di Rai 2 è esplosa la sua carriera sui social che hanno portato la giovane content creator ad essere seguita da un pubblico di giovanissimi.