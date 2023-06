Anticipazioni Chi l’ha visto 7 giugno: esclusiva su Giulia Tramontano

Anticipazioni Chi l’ha visto 7 giugno: ecco quali saranno i casi di cronaca trattati in questa puntata del programma in onda su Rai Tre

Chi l’ha visto? è un programma televisivo italiano dedicato in particolar modo a i casi di cronaca, alla ricerca di persone scomparse, ai gialli e misteri insoluti e irrisolti. La trasmissione va in onda ogni mercoledì in prima serata su Rai 3 ed è condotta dalla nota e conosciuta giornalista Federica Sciarelli, con la regia di Anna Grossi. Il programma viene trasmesso dal 30 aprile 1989 e quindi da ben più di 20 anni. Non a caso, risulta essere, dopo il TG3, Geo, Un giorno in pretura, Fuori orario. Cose (mai) viste e Blob, il sesto programma più longevo della terza rete della tv di Stato.

L’appuntamento è dunque rinnovato per mercoledì 7 giugno, con la puntata che prenderà il via alle ore 21.15 circa. Sicuramente si affronterà la drammatica storia di Giulia Tramontano, come fatto la settimana scorsa, quando la vicenda non aveva ancora preso la piega degli ultimi giorni, con la confessione del suo compagno Alessandro Impagnatiello. Saranno analizzate le ultime indiscrezioni, con filmati e interviste esclusive, e le ultime indiscrezioni, che arrivano direttamente dagli inquirenti e dalla Procura che sta conducendo le indagini, secondo cui l’uomo avrebbe potuto uccidere anche l’altra donna con cui aveva una relazione, come dimostrato dal fatto che, dopo aver commesso l’omicidio, si sia recato da lei in seguito ad averla contattata telefonicamente.

Anticipazioni Chi l’ha visto 7 giugno: Resinovich

Poi un altro tema affrontato sarà l’attesa per la decisione del Giudice, che potrebbe arrivare già in queste ore, sull’inchiesta sulla morte di Liliana Resinovich. La Procura, in un primo momento, pensava di procedere con l’archiviazione del caso. Insistenti però sono state le richieste dei familiari della donna triestina, misteriosamente scomparsa e ritrovata senza vita dopo ventitré giorni. Dunque questo potrebbe portare a un proseguimento delle indagini, con l’intento di fare finalmente un po’ di chiarezza sulla vicenda e scoprire così qual è stata la verità in quest’altro assurdo caso di cronaca. Inizialmente si era pensato a un suicidio, con la causa del decesso che è stata indicata con il soffocamento. La morte sarebbe avvenuta 19 giorni dopo la scomparsa e due o tre prima del ritrovamento del corpo senza vita in un boschetto nella periferia di Trieste, A non convincere pienamente di questa versione e ricostruzione dei fatti sono stati però soprattutto alcuni segni di colluttazione sul corpo. Dunque non tutti gli elementi sembrano combaciare, con alcuni sospetti che sono alimentati dal fatto che pare la donna avesse una relazione extraconiugale e che, la mattina della sua scomparsa, avrebbe dovuto incontrare proprio il suo amante.

Infine, nella puntata di mercoledì 7 giugno di Chi l’ha visto, ci sarà come sempre spazio per gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà, che vogliono ritrovare amici o parenti scomparsi recentemente o da un tempo un po’ più lungo. La trasmissione Rai può essere contattata attraverso i vari social (Facebook e Twtter), sul sito internet, telefonicamente o per mail: (telefono 06.8262 – email 8262@ – WhatsApp 3453131987).