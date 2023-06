Io e la mia ossessione Bertha smalto oggi: la morte scandalo

Io e la mia ossessione Real Time: Bertha beve smalto cosa fa oggi e che fine ha fatto. I fan la credevano morta

Quella che ha visto come protagonista Bertha è senza alcun dubbio una delle storie più assurde e particolari di quelle che sono state raccontate nel corso delle puntate di Io e la mia Ossessione, programma che in Italia viene trasmesso da ormai qualche anno sul canale Real Time. La ragazza infatti aveva la strana usanza di bere lo smalto, mettendo inevitabilmente e ovviamente in pericolo la sua salute e la sua stessa vita. Per questo diventa più che lecito chiedersi e domandarsi che cosa faccia oggi Bertha a distanza di un po’ di anni e quali siano le sue condizioni, dato che molti, leggendo i commenti social, erano molto dubbiosi sulla veridicità della storia raccontata. Da quello che è noto e che si sa, Bertha si sarebbe fatta aiutare, proprio dopo aver preso parte al programma e pare che abbia abbandonato totalmente questa ossessione. Insomma, sarebbe definitivamente uscita dal tunnel. La ragazza che beve smalto in Io e la mia ossessione oggi è viva ma sui social in America, dove il programma è molto seguito (il titolo è My Strange Addiction) in molti hanno commentato con stupore la vicenda. Per alcuni è difficile immaginare che dopo 5 anni di prodotto per le unghie ingerito Bertha sia riuscita a sopravvivere e dubitano sulla veridicità di alcuni particolari della sua storia.

Io e la mia ossessione Bertha smalto oggi: la storia

Io e la mia ossessione è una trasmissione,che ha avuto un discreto successo negli Stati Uniti, con il titolo originale My strange addiction, e che in Italia è stato, come detto, proposto e trasmesso su Real Time. Il format è sicuramente molto originale e un po’ al di fuori dal comune. Infatti, in ogni puntata, il protagonista è affetto da una serie di disturbi più o meno gravi o addirittura da delle vere e proprie ossessioni che possono diventare ed essere addirittura pericolosi per la loro salute e la loro incolumità. Tra i casi più strani possono essere ricordati il ragazzo che aveva una relazione intima con la sua auto, la ragazza abituata a fare il bagno nella candeggina o la signora che si nutriva di sabbia. Ma sicuramente la storia di Bertha è tra quelle che vengono maggiormente ricordate con grande curiosità.

La ragazza, all’epoca della puntata in questione, ossia nel 2013, aveva 23 anni La sua ossessione era, come anticipato quella per gli smalti, ma non per metterli nelle unghie o per farci una mera collezione Infatti la giovane donna li beveva, addirittura leccando addirittura il pennellino. Un gesto che ripeteva più volte al giorno da ormai ben cinque anni. Insomma, si può dire che comprava gli smalti come tutti acquistano acqua, pane o comunque altre bevande o cibo. E per di più, una volta che aveva acquistato il prodotto, non resisteva ad assaggiarlo. Il suo preferito era quello coloro blu, anche se ha raccontato che tutti avevano più o meno lo stesso sapore e gusto. Ovviamente tutto ciò era altamente pericoloso per la salute, tanto che la sua famiglia ha manifestato in più di un’occasione la preoccupazione per i danni permanenti che avrebbe potuto subire il suo corpo e il suo organismo. Tra l’altro in molti si sono chiesti se le storie raccontate in La mia Ossessione siano reali e corrispondano al vero.