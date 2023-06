Italo Bocchino moglie chi è chirurgo plastico Giuseppina Ricci

Chi è Giuseppina Ricci futura moglie dell’onorevole Italo Bocchino e chirurgo plastico: il colpo di fulmine e la dolce proposta di matrimonio

Il 10 giugno si sposa Italo Bocchino, ex politico e oggi direttore del Secolo d’Italia. La futura moglie dell’ex deputato della Repubblica Italiana si chiama Giuseppina Ricci e di mestiere fa il chirurgo plastico. I due stanno insieme da sei anni e ora, a pochi giorni dal matrimonio, hanno deciso di raccontarsi tramite un’intervista al Corriere della Sera. La futura moglie di Italo Bocchino ha 44 anni, mentre l’ex politico ne ha 56. Oggi Giuseppina è un affermato chirurgo estetico, traguardo che ha raggiunto dopo una lunga ed eccellente formazione. Dopo il diploma scientifico a Roma, la moglie di Bocchino si è laureata in Medicina all’Università La Sapienza, poi dopo essersi iscritta all’albo dei medici chirurghi ha conseguito, sempre nella Capitale, prima un master in Medicina estetica e poi uno in Chirurgia Plastica estetica del distretto facciale. Intanto la Ricci ha costruito la sua straordinaria carriera professionale e ha portato avanti l’attività scientifica, fino ad arrivare a essere il prestigioso medico che è ora. Per quanto concerne la vita privata, Giuseppina ha due figlie, di 14 e 15 anni, nate quindi da una importante precedente relazione.

Per ciò che riguarda, invece, la liaison con Italo Bocchino, tra i due è stato amore a prima vista. Il politico e il chirurgo plastico si sono conosciuti a una cena organizzata da amici in comune. Poco dopo la futura coppia è uscita per prendere un aperitivo e l’ex deputato ha raccontato che subito dopo aver conosciuto quella che sarebbe diventata sua moglie le ha fatto una sorpresa facendosi trovare nella sua stanza d’hotel a Bologna: un azzardo che ha ripagato, visto che ora, sei anni dopo, si sono sposati giurandosi amore eterno. L’anello di fidanzamento è stato preso da Tiffany e la proposta è stata fatta a una festa di Natale, davanti alle figlie di Giuseppina e a quelle di Italo. I due si sposeranno a Ronciglione, in provincia di Viterbo, con la presenza eccezionale dello chef Gianfranco Vissani. Bocchino ha raccontato che ogni tre settimane la futura moglie gli fa dei trattamenti di medicina rigenerativa e soprattutto lavora per preservare i suoi capelli. I due, insomma, sono estremamente uniti e ora stanno per coronare il loro amore.

Italo Bocchino oggi

Cosa fa oggi Italo Bocchino che per tanti anni è stato un grande rappresentante della politica italiana è una curiosità frequente. È riuscito ad arrivare a ricoprire anche il ruolo di Deputato della Repubblica dal 1996 al 2013 e diventando il braccio destro di Gianfranco Fini come Vicepresidente di Futuro e Libertà per l’Italia. Proprio dopo questa esperienza, terminata nel 2013, Bocchino si è ritirato dalla scena politica, scegliendo di dedicarsi maggiormente alla sua famiglia e dedicandosi all’attività da giornalista. Il 14 giugno del 2014 il futuro marito di Giuseppina Ricci è stato nominato direttore editoriale del Secolo d’Italia, incarico che ha ricoperto fino al gennaio 2019 e che poi ha ripreso a partire dal 2020, continuando a ricoprirlo tutt’ora.

Inoltre, l’ex politico dal 2020 è anche docente presso la Luiss Business School ed è anche diventato vicepresidente della Federazione Italiana Editori Giornali, ruolo che certifica il suo grande impegno in questo mondo. Di recente, dalla nomina di Giorgia Meloni come presidente del consiglio, Bocchino si è riavvicinato anche alla politica, non prendendone parte in prima persona, ma più come opinionista e commentatore, presente in molti talk show.