New Amsterdam 5 dove eravamo rimasti: riassunto quarta stagione

Come finisce New Amsterdam 4: dove eravamo rimasti con il finale di stagione. Un riassunto prima di iniziare le nuove puntate su Canale 5

Sappiamo che New Amstedam 5 inizia in maniera drammatica dal punto di vista sentimentale. Sono tutti pronti a consolare Goodwin, ma perché. Se non lo sapete, fareste meglio a leggere il riassunto della quarta stagione. Facciamo il punto per capire cos’è accaduto nelle ultime puntate, così da poter iniziare le nuove con le idee chiare e la memoria fresca. Nello specifico vediamo cos’è accaduto nelle ultime tre puntate. Nell’episodio 20 di New Amsterdam 4 Max, Laura e tutti gli altri ricevono nuovamente i badge per tornare a lavorare in ospedale. Non hanno però riavuto le loro posizioni precedenti. Verona ha operato dei tagli tremendi allo staff, il che spinge Max a fare di tutto per poter aiutare quelli che ne hanno più bisogno. La tensione è massima e anche lui, deluso più che mai, accetta la sconfitta e decide di smettere di provarci. Gli altri però sperano fortemente possa riuscire in qualche maniera a riprendersi l’ospedale. Alla fine vediamo Max chiamare Helen e ammettere la vittoria di Veronica. Il personale però è con lui e va in sciopero, costringendo proprio la tiranna a consegnare il suo badge.

Nella puntata 21 di New Amsterdam 4 vediamo l’ospedale andare avanti senza un direttore medico ad interim. Floyd e Lauren si occupano di ambulatori e pronto soccorso, mentre la struttura si riempie di pazienti anziani rifiutati altrove. Helen intanto ricerca il luogo ideale dove sposarsi con Max, coronando il loro sogno d’amore, mentre Lauren e Leyla fanno passi avanti e tornano a vivere insieme, stavolta provando a non ostacolarsi. Ostacoli invece per Iggy e Martin, con quest’ultimo a rappresentare il vero problema tra i due. Intanto Helen chiama Max presa dal panico. Non è certa che lui voglia davvero sposarsi. Lui riesce allora a rassicurarla, dicendole che dovrebbero farlo il giorno dopo, circondati dai loro amici, proprio a New York.

New Amsterdam 4 finale

L’ultima puntata di New Amsterdam 4 è un colpo al cuore, nonostante sia quella del matrimonio di Helen e Max. Il meteo si mette di traverso, considerando come sia in arrivo una durissima tempesta. Lui prova a contattare Sharpe ma non riceve risposta e del suo volo non c’è traccia sull’app. Riesce a sentirla soltanto il giorno dopo e si rende conto che è sconvolta. Non riesce quasi a parlare e riattacca poco dopo. L’ennesimo rinvio l’ha distrutta, quasi come se ci fossero dei segnali dall’alto. Reynolds suggerisce un’alternativa per il matrimonio, il tetto del New Amsterdam, visto che l’uragano ha distrutto il giardino scelto dai due. Max è entusiasta perché i due si sono conosciuti proprio lì. Lo vediamo quindi in abito elegante attendere la sua sposa, ma di colpo arriva una telefonata. Si tratta di Helen, ancora a Londra. Non è mai partita e in lacrime gli dice che non può farlo. Sul fronte degli altri medici, invece, Iggy e Martin sono in netta crisi e non smettono di litigare, anzi si rinfacciano il peggio in faccia. Alla fine Iggy si rende conto di non poter essere davvero se stesso con Martin, che gli suggerisce di liberare in fretta la casa. Lauren e Leyla, invece, lavorano insieme su una vittima di traffico sessuale. La prima però prende una decisione netta su lloro futuro, certa del fatto che il denaro abbia fatto partire questa storia e l’abbia anche corrotta. Cede l’appartamento a Leyla fino a che non riceverà il visto. Solo allora potranno decidere se stare insieme o meno, senza interessi.