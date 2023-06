Sognando Parigi trama e come finisce: con chi si mette Vittoria

La trama e il finale di Sognando Parigi sono senza alcun dubbio due degli aspetti che hanno attirato maggiore attenzione

Sognando Parigi è un film di genere commedia, drammatico e sentimentale, che è uscito nel 2021. La pellicola che va in onda su Rai Uno stasera mercoledì 7 giugno, è stata diretta da Clare Niederpruem e nel cast spiccano le presenze di Mallory Jansen e Joshua Sasse. Cast che tra l’altro può essere considerato e definito una sorta di vero e propria reunion delle serie tv Galavant. Infatti sia Mallory Jansen, che ha anche recitato anche in The Big Leap ed Agent of S.H.I.E.L.D., che Joshua Sasse, che si è fatto conoscere grazie a No Tomorrow, erano infatti presenti e hanno recitato nella serie fantasy-comedy, nei panni rispettivamente della Regina Madalena e del protagonista.

La trama di Sognando Parigi vede come protagonista Victoria, una giovane wedding planner, che, dopo molto difficoltà, è riuscita a fare carriera e a trovare una sua dimensione. La sua migliore amica Tracy sta per sposarsi a Parigi con Mike ed è proprio lei a organizzare il loro matrimonio. Per di più sarà anche la damigella d’onore della sposa. I problemi però iniziano quando si viene a scoprire che il testimone allo sposo sarà il suo ex fidanzato Cameron, per di più accompagnato da quella che è la sua attuale compagna. Ed ecco che, quella che sarebbe dovuta essere una settimana da sogno nella capitale francese, si trasforma in un qualcosa di a dir poco devastante, con il ragazzo che non sembra aver superato del tutto la fine della storia tra di loro. Ed è per questo che la protagonista decide di ricontattare dopo tanto tempo il suo vecchio amico Jacques, che non vede da tantissimo tempo. I due trascorrono molto tempo insieme e quella che sembrava essere una bella amicizia sembra trasformarsi in qualcosa di più profondo. Questa la trama di Sognando Parigi andando avanti con l’articolo si scoprirà come finisce il film e la scelta di Vittoria

Sognando Parigi finale

Ci si chiede a questo punto dunque quale sia il finale e come si siano concluse tutte le vicende dei singoli protagonisti di Sognando Parigi. Innanzitutto va detto che le varie situazioni prendono una piega a dir poco inattesa e inaspettata. Infatti Cameron ammette di non aver mai dimenticato Victoria, confessandole i suoi sentimenti per lei. La ragazza, dopo questa rivelazione sembra riavvicinarsi a lui e, allo stesso tempo, allontanarsi da Jacques. Quest’ultimo, soltanto all’apparenza parrebbe rinunciare a Vic, ma in realtà il suo pensiero è ben diverso. Infatti l’uomo crede semplicemente che l’amore lo si debba lasciare andare e che se dovrà tornare, tornerà.

A fare chiarezza è il tanto atteso matrimonio di Tracy e Mike, dove finalmente il cerchio si chiude. La svolta infatti arriva quando, durante i festeggiamenti e la cerimonia. Victoria legge una porzione della lettera che Jacques le aveva scritto quando aveva diciotto anni. Ed è proprio in quel momento che si rende conto di essere innamorata di lui. Così, sulla pista da ballo, i due finalmente si avvicinano, si chiariscono e si baciano. Insomma, il film si chiude con un lieto finale che potrebbe accontentare tutti: Vittoria si mette con Jacques