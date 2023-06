Davide Marra con Fedez: chi è il conduttore di Muschio Selvaggio

Davide Marra è la spalla di Fedez nel podcast Muschio Selvaggio, dove ha preso il posto dello youtuber Luis Sal: ecco chi è

Dopo l’addio di Luis Sal, con cui è tra l’altro in corso una sorta di vera e propria guerra a distanza, Fedez ha una nuova spalla nel podcast Muschio Selvaggio. Infatti il rapper ha, da ormai un po’ di tempo, deciso di puntare su e di scomettere su una figura tutta nuova. Il riferimento è a Davide Marra, che sui social è conosciuto con il soprannome di Mr. Marra. Un personaggio molto particolare. che in queste puntate si è fin da subito messo in mostra per il suo carattere, i suoi modi fare e la sua personalità.

Il cantante l’ha scelto come co-conduttore a partire dalla puntata numero 121, dopo aver archiviato totalmente e definitivamente l’addio dell’ex compagno di avventura. Il marito di Chiara Ferragni, dopo aver condotto per un po’ di tempo da solo, ha fatto questa scelta forse un po’ inattesa e a sorpresa, raccontando come i due si siano sentiti al telefono e si sono confrontati sulle idee e sui progetti. Tutto, stando alle parole dei diretti interessati, è nato quasi come una sorta di vero e proprio esperimento. Esperimento che, stando ai primissimi risultati e riscontri, sembrerebbe comunque funzionare e andare bene. Insomma, l’intesa c’è e chissà che i due non possano fare anche qualcos’altro insieme.

Davide Marra Cerbero carriera

Davide Marra, conosciuto sul mondo social con il nome Mr. Marra, classe 1991, è in realtà una persona molto poliedrica. Infatti è un podcaster, un preparatore atletico e un cantante. A dargli notorietà e popolarità è stata la sua partecipazione, datata 2018, al progetto Cerbero Podcast, che è andato in onda su Twitch. Nel 2020 ha per di più debuttato nel mondo della musica, con il suo singolo C’è dolore. Il suo primo vero successo è però stato Blue Valentine, con il quale ha raggiunto oltre 100 mila stream su Spotify. Il co-conduttore di Muschio Selvaggio è molto attivo anche su Instagram, dove tra l’altro è seguito da oltre 140 mila follower. Sul suo profilo condivide contenuti più svariati, tra foto e scatti di sé, ma anche video che riguardano gli argomenti più disparati.

Ha parlato in più di un’occasione di sé e della sua storia, ma, in un’intervista rilasciata quattro anni fa ai microfoni di Webboh, ha raccontato anche della sua esperienza nell’ambito del cinema a luci rosse, che per lui è stato un qualcosa di assolutamente e totalmente naturale. Per quel che riguarda la sua vita privata e sentimentale, si sa che è fidanzato con Alex Mucci. Quest’ultima è un’influencer molto famosa e nota sul mondo dei social. La ragazza però ha iniziato anche lei il suo percorso nel mondo della musica, con lo pseudonimo di Alexis. Nel 2019 ha infatti firmato un contratto per l’etichetta di Jake la Furia e ha già debuttato con ben due singoli: F.P.F. e Foto Nuda, usciti rispettivamente nel 2019 e nel 2020. La coppia tra l’altro, due anni fa, ha avuto la sua prima figlia.