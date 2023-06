Giorgia Soleri chi è l’ex di Damiano dei Maneskin

Giorgia Soleri 27 anni è una influencer italiana, l’ex fidanzata di Damiano dei Maneskin scrive poesie e ha partecipato a Pechino Express

Nata a Milano il 3 gennaio 1996, Giorgia Soleri ha 27 anni ed è una nota influencer con oltre 826.000 follower sul suo profilo Instagram ufficiale. Oltre a questa carriera di star dei social network, è anche una modella piuttosto conosciuta, e nel 2022 ha pubblicato con l’editore Vallardi la raccolta di poesie La signora Nessuno. L’ex fidanzata di Damiano David, leader dei Maneskin è inoltre conosciuta per il suo ruolo di attivista femminista, anche in favore della comunità LGBTQ+, essendo lei stessa dichiaratamente bisessuale. La relazione tra Giorgia Soleri e Damiano dei Maneskin è stata resa pubblica dai due solo nel 2021, ma i due si conoscevano già da otto anni e stavano assieme almeno da quattro.

Un altro motivo per cui è nota Giorgia Soleri è anche per la sua attività di sensibilizzazione online verso la malattia di cui soffre, la vulvodinia e la fibromialgia. Si tratta di una malattia ginecologica caratterizzata da dolore cronico a carico della vulva e dei tessuti che circondano l’accesso alla vagina. Si tratta di un disturbo molto diffuso che colpisce circa il 12-15% delle donne, è stata a lungo sottostimata, e per questo difficile da diagnosticare e curare. Giorgia Soleri ha spesso affrontato questo tema, e nel maggio 2022 ne ha anche parlato alla Camera dei Deputati, in occasione della presentazione di una proposta di legge sulla vulvodinia, a cui ha partecipato come membro del Comitato Vulvodinia e Neuropatia del Pudendo. Tra le passioni dell’ex fidanzata di Damiano dei Maneskin figurano la fotografia e la moda. In passato ha posato come modella e preso parte a pubblicità come quella della birra Moretti. Lo scorso anno ha partecipato all’edizione di Pechino Express 2023 con Federpippi in qualità di Attiviste. Oggi Giorgia Soleri, grazie anche al suo seguito su Instagram da quasi un milione di follower, ha fondato una sua linea di make up e cosmetici.

Giorgia Soleri ingrassata

Nelle scorse settimane, sui social si è parlato molto del fatto che Giorgia Soleri sarebbe ingrassata, facendo discutere i fan ma siprattutto gli hater della modella e influencer milanese. La ragazza 27enne aveva infatti pubblicato online una foto della sua vacanza a Ibiza in cui appariva in costume da bagno, con qualche chilo in più rispetto al solito, che le ha causato ingiuste critiche da parte degli utenti online. Giorgia Soleri ha poi spiegato, in un’intervista rilasciata a Repubblica, che è ingrassata a causa dei farmaci che prende per la sua malattia, dopo averne parlato anche su Instagram. Il fisico, dal punto di vista estetico, non è mai stato un problema per l’influencer da sempre fuori dagli schemi imposti dalla società. Ha trovato difficoltà ad accettettarsi perché in passato aveva difficoltà a mettere su peso. Un tema importante messo in luce da Giorgia Soleri che ha avuto modo di sottolineare come si debba per forza associare il corpo alla bellezza, essendo il contatto fisico che si ha con il monso esterno. In passato l’influencer ex di Damiano dei Maneskin ha portato avanti una battaglia importante di emancipazione la questione peli e l’obbligo che la società impone nel depilarsi.